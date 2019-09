Fantacalcio, l'analisi della 3a giornata

La terza giornata del campionato per molti è corrisposta con l’inizio del Fantacalcio. Rose già complete, gruppi Whatsapp che suonano a ogni ora del giorno e della notte tra le prime scaramanzie e battute. In campo c’è stato il primo stop della Juventus e un altro gol di Sensi, la sorpresa Spal, il colpo del Bologna e le vittorie di Roma e Napoli.

FIORENTINA-JUVENTUS 0-0

Chi si aspettava subito un gol di Cristiano Ronaldo è rimasto deluso, il portoghese ha giocato la peggior partita da quando è alla Juventus. La sfida con FR7 l’ha vinta il francese, Ribery corre e rincorre. Castrovilli si conferma un giocatore di talento, Szczesny porta a casa un clean sheet e De Ligt ancora non riesce ad ambientarsi, male anche Higuain.

Marcatori: -

Assist: -

Ammoniti: Caceres, Chiesa, Castrovilli, Pjanic, De Ligt, Bentancur.

NAPOLI-SAMPDORIA 2-0

Meret si esalta e chiude la porta, Llorente regala subito bonus a chi ha creduto in lui, bene Koulibaly e Callejon, sorpresa Elmas. Nella Samp altra gara negativa per Murillo, Quagliarella non punge. Ekdal il migliore dei suoi.

Marcatore: Mertens(2).

Assist: Di Lorenzo, Llorente.

Ammoniti: Maksimovic, Fabiàn Ruiz, Ferrari, Caprari.

INTER-UDINESE 1-0

Stefano Sensi colpisce ancora e si avvia verso la fascia dei top player a centrocampo, bene la difesa con Godin che trova anche il bonus. Barella prende il (solito) giallo, delude Lukaku. Quasi tutte insufficienze nell’Udinese, con De Paul che tradisce i suoi fantallenatori rimediano un espulsione.

Marcatore: Sensi.

Assist: Godin.

Espulso: De Paul.

Ammoniti: Becao, Candreva, Barella.

GENOA-ATALANTA 1-2

Duvan Zapata si carica l’Atalanta sulle spalle e mette a segno il colpo da tre punti, per Gasperini e per i fantallenatori. Bene Criscito che trova anche il gol su rigore, Ghiglione fa fatica e Schone non brilla. Kouame meglio di Pinamonti. Tra i nerazzurri brillano Gollini e Toloi (in campo a sorpresa), meno bene Hateboer e Ilicic. Premiato chi ha dato fiducia a Muriel.

Marcatori: Muriel, Criscito, Zapata.

Assist: de Roon.

Ammoniti: Romero, Masiello, Ilicic, Hateboer.

BRESCIA-BOLOGNA 3-4

Festival del gol al Rigamonti, con Donnarumma che trova la prima doppietta in Serie A. Joronen travolto da Palacio e Orsolini, ok Bisoli e Tonali. Bene Romulo da trequartista. Senza Danilo il Bologna traballa dietro, ma Dzemaili e Medel sbagliano troppo. Davanti è show di Orsolini e Palacio.

Marcatori: Donnarumma (2), Bani, Cistana, Palacio, aut. Sabelli, Orsolini.

Assist: Romulo, Mateju, Sansone, Tonali, Orsolini, Palacio.

Espulso: Dessena.

Ammoniti: Bani, Denswil, Santander, Soriano, Medel, Skov Olsen, Dessena.

PARMA-CAGLIARI 1-3

Una domenica da bomber per Ceppitelli, doppio bonus per chi l’ha schierato. Super Nandez, Olsen tra le sorprese di giornata nonostante il gol subito e Simeone trova il primo gol in rossoblù. Tante delusioni nel Parma, Inglese e Gervinho su tutti. Non si salva nemmeno Bruno Alves, gli unici positivi sono stati Darmian – al debutto – e il gioiellino Kulusevski.

Marcatori: Ceppitelli (2), Barillà, Simeone.

Assist: Cigarini, Darmian.

Ammoniti: Ceppiteli, Nandez, Joao Pedro, Castro, Pellegrini.

SPAL-LAZIO 2-1

Petagna e Kurtic regalano bonus, bene Murgia da ex e Vicari che tiene in piedi la difesa. Si abbassa il voto di Strakosha con i due gol subiti, dietro regge solo (il solito) Acerbi, non benissimo Vavro da subentrato. Alti e bassi a centrocampo, Immobile trova il gol ma fa poco altro.

Marcatori: Immobile, Petagna, Kurtic.

Assist: Tomovic.

Ammoniti: Tomovic, Missoroli, Strefezza, Felipe, Di Francesco, Patric, Radu, Acerbi.

ROMA-SASSUOLO 4-2

Le difese hanno risentito del gioco dei due allenatori, quella del Sassuolo in particolare, dove Ferrari e Marlon hanno giocato una partita da dimenticare. Bene Kolarov, Mkhitaryan segna al debutto e Pellegrini dà spettacolo: tre assist e un palo. Berardi segna due gol e continua il suo periodo positivo.

Marcatori: Cristiante, Dzeko, Mkhitaryan, Kluivert, Berardi (2).

Assist: Pellegrini (3), Kolarov, Duncan.

Ammoniti: Pellegrini, Obiang, Toljan.

VERONA-MILAN 0-1

Piatek si salva grazie al gol, ma per il resto in questo Milan convincono in pochi. Calabria di solito è uno da sufficienza, stavolta va sotto e prende anche il malus; Paquetà e Suso senza idee, Kessie e Rebic non convincono. Ok Romagnoli e Donnarumma, che davanti a sé non ha certo trovato un attacco irresistibile: Stepinski espulso all’esordio, Veloso fatica e Lazovic non punge. La sorpresa? Kumbulla, classe 2000 e titolare in difesa.

Marcatore: Piatek.

Assist: -

Espulsi: Stepinski, Calabria.

Ammoniti: Piatek, Paquetà, Rebic, Veloso, Gunter, Amrabat, Silvestri.

TORINO-LECCE 1-2

Sirigu fa il suo ma pesa il doppio malus, Izzo l’unico che si salva insieme a Belotti. Trionfo Lecce: Mancosu entra e segna, bene anche Falco e Babacar. Lucioni meglio di Rossettini, Lapadula da rivedere.

Marcatori: Farias, Belotti, Mancosu.

Assist: -

Ammoniti: Berenguer, Farias, Lapadula, Tabanelli, Rispoli, Rossettini, Lucioni.

