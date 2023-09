Roma, la coppia Dybala-Lukaku in campo contro l’Empoli: Paulo recupera, Romelu si esalta in nazionale

Paulo Dybala è tornato. Smaltito il problema muscolare all’adduttore, l’argentino ha ripreso ad allenarsi a Trigoria e lo farà per tutto il periodo di sosta. Deve tornare in forma per giocare contro l’Empoli e contribuire a una striscia di risultati positivi per far scordare il pessimo inizio di stagione. Mourinho ha bisogno di lui, del suo estro, della sua fantasia e capacità di vedere la porta come nessuno. Anzi, come Lukaku che tornerà dal Belgio rivitalizzato e potrebbe subito far coppia con la Joya. Il progetto di José è di farli giocare insieme il più possibile, guai fisici permettendo. Sì, perché se per Lukaku è solo una questione di forma (non ha svolto l’intera preparazione con il Chelsea), per Dybala è una questione di fragilità.

La sensibilità dei suoi muscoli preoccupa, è la seconda volta che si è fermato da quando è cominciata la preparazione.

La prima è stata con il Tolosa chiedendo il cambio poco dopo la mezzora e l’altra è stata quella recente con il Verona in cui è uscito dopo 68 minuti per lo stesso problema agli adduttori. Paulo conosce il suo corpo e le sue fibre muscolari, sa quali sono i limiti da non superare. Lo scorso anno si è gestito saltando gran parte delle partite o giocando a mezzo servizio (solo sette da 90 minuti in Serie A) perché l’obiettivo era partecipare al Mondiale in Qatar poi vinto dall’Argentina. Quest’anno la situazione con la nazionale è differente: intanto non è stato convocato per i due match di qualificazione al Mondiale 2024 e poi in estate ci sarà la Copa America, certamente importante ma non quanto la Coppa del mondo. Insomma, Dybala avrà occhi solo per la Roma, unico club che davvero ha creduto in lui lo scorso anno è pronto anche ad adeguargli il contratto eliminando la clausola rescissoria. Servono, però, risposte e quale migliore occasione del tour de force che attende la Roma alla ripresa.