Diretta Roma-Atalanta, Mourinho si affida ad Abraham e Zaniolo dal primo minuto. Dybala infortunato

Tutto esaurito all'Olimpico. Contro l'Atalanta di Gasperini è il quinto sold out di stagione. Oltre 60mila tifosi faranno il tifo per i giallorossi, reduci dal successo in Europa League contro l'Helsinki. Gli uomini di Josè Mourinho intendono continuare la striscia di risultati utili. Per scalare il vertice della classifica dovranno battere la Dea.

Le formazioni ufficiali

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Pellegrini, Spinazzola; Matic, Zaniolo; Abraham.

A disp.: Boer, Svilar, Belotti, Shomurodov, Vina, Camara, Bove, Zalewski, Volpato, Tripi, Faticanti. All. José Mourinho

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Scalvini; Hateboer, de Roon, Koopmeiners, Maehle; Pasalic, Ederson; Hojlund.

A disp.: Rossi, Sportiello, Okoli, Muriel, Boga, Lookman, Mailovsyi, Ruggeri, Soppy. All. Gian Piero Gasperini.

Dove vederla

La partita sarà visibile in diretta sulla app di DAZN e su ZONA DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky.