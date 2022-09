Roma-Atalanta, si ferma Dybala: fastidio al flessore. Gioca Matic

Ancora una tegola per José Mourinho. A pochi minuti dal fischio d’inizio di Roma-Atalanta, Dybala ha lasciato il campo durante il riscaldamento ed è tornato negli spogliatoi per un fastidio al flessore sinistro. Al suo posto giocherà Matic accanto a Cristante. Nel tridente offensivo Pellegrini, Zaniolo ed Abraham. Sulle corsie Celik, che prende il posto dell’infortunato Karsdorp (lesione al menisco si opererà la settimana prossima), e Spinazzola. In difesa Mancini, Smalling e Ibanez.