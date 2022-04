Criscito, dramma in Samp-Genoa: sbaglia il rigore al 95', perde il derby e condanna i suoi (quasi) alla Serie B

È un vero e proprio dramma quello vissuto da Mimmo Criscito allo scadere del derby della Lanterna disputato oggi fra Sampdoria e Genoa. Il capitano dei rossoblù, con il risultato sull'1-0 per i doriani, ha avuto al 95' la possibilità di rimettere il risultato in parità con un calcio di rigore assegnato dal Var. Il difensore, però, si è fatto ipnotizzare da Audero e ha fallito l'opportunità dagli undici metri. Rigore sbagliato e lacrime sotto la curva del Ferraris per Criscito, che veniva da 8 penalty messi a segno di fila. La partita è finita 1-0 per la Sampdoria.

Sampdoria-Genoa 1-0: decide Sabiri, al 96' Audero respinge un rigore di Criscito

Un errore pesantissimo, che per il Genoa potrebbe signficare retrocessione in Serie B. I rossoblù, infatti, restano a 25 punti, a 3 lunghezze dal Cagliari terz'ultimo, senza considerare Venezia e Salernitana con due gare in meno e pronte a dare battaglia fino all'ultima giornata. Criscito era stato a un passo dal trasferirsi al Toronto a marzo, ma ha deciso di restare a Genova per provare a salvare la squadra di cui è capitano e bandiera. Ma questo errore dal dischetto potrebbe sancire il più amaro degli addii.