Inter, Vecino negativo al Covid: forse in campo già Sabato. De Vrij e D'Ambrosio ancora positivi

Il centrocampista dell'Inter Matias Vecino è guiarito dal Covid: via libera per tornare a disposizione del tecnico della squadra Antonio Conte. L'uruguaiano è infatti risultato negativo al tampone a cui si è sottoposto dopo aver concluso l'isolamento in seguito alla positività al Covid emersa il 18 marzo scorso. Vecino, che dovrà sottoporsi ai controlli di protocollo per tornare in campo, potrebbe così rientrare già per la sfida di sabato contro il Bologna. La guarigione di Vecino arriva dopo quella di Handanovic, che nei giorni scorsi è risultato negativo al tampone. Restano positivi al nuovo coronavirus, invece, sia Stefan de Vrij che Danilo D'Ambrosio.

Ultimo aggiornamento: 12:45

