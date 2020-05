Ultimo aggiornamento: 00:09

Ormai dallo scorso anno,custodisce un ricco accordo economico con la. Si tratta di un quinquennale da circa 5 milioni di euro a stagione che difficilmente un'altra società riuscirà a pareggiare. L'addio in estate appare, quindi, sempre più probabile.«Ci siamo incontrati prima di Natale - ha raccontato il patron Commisso a Radio Bruno-, se vorrà andar via mi dispiace e lo accontenteremo, sempre che arrivi un'offerta giusta. Forse la sua valutazione si sarà abbassata. Potrebbe anche restare, ma non ho offerto alcun rinnovo: questa è una fake news. Chiesa è un bravissimo ragazzo, ma voglio fare la cosa giusta per la Fiorentina: se volesse andar via lo accontenteremo, anche alla Juventus. Ma ci sono diversi club su di lui in Europa».La società viola spera in una trattativa con l'Inter o con un club straniero (c'è l'interesse dello United). Una mancata cessione alla Juve aiuterebbe Commisso a contenere, infatti, la rabbia dei tifosi. «L'importante è che un giocatore voglia rimanere. Molti hanno capito che la Fiorentina vuole arrivare in alto. Io non voglio mettere niente in bocca a Chiesa, è un bravissimo ragazzo. Noi abbiamo un buonissimo rapporto e voglio mantenerlo», ha puntualizzato il patron della società toscana. Le prossime settimane si riveleranno fondamentali. La Fiorentina, che valuta il talento classe '97 ancora 60 milioni di euro, si è detta disposta a considerare anche delle contropartite. I nerazzurri hanno offerto: quest'ultimo, in particolare, ha stuzzicato l'interesse della