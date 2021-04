Ceferin attacca Agnelli sulla Superlega: «Non ho mai visto una persona mentire così tanto»

Aleksander Ceferin, presidente dell’Uefa, non usa mezzi termini per parlare di Andrea Agnelli, vice presidente della neonata Superlega. E tra gli ideatori del nuovo torneo, insieme a Florentino Perez, numero uno del Real Madrid. «Non parlerò molto di Agnelli ma probabilmente è la più grande delusione di tutti. Non ho mai visto una persona mentire così tanto». E ancora: «Non parlerò di cifre, ma una cosa la posso dire.

La Superlega bolle in pentola da molto prima del Covid. Perez e Agnelli la progettavano da tempo. Sabato ho parlato con Andrea e mi ha detto che erano solo voci, poi ha detto che mi avrebbe richiamato e invece ha spento il telefono. L’avidità è così forte, ma siamo diversi. Avevano tutti firmato la nostra riforma quindi non so se devo veramente dire cosa penso di loro».

🚨 BREAKING 🚨

UEFA President Alex Ceferin statement on Ed Woodward:

"I've never ever seen people like that, he called me last Thursday saying he's very satisfied with reforms and he fully supports them."

on Andrea Agnelli:

"I've never seen a person lie so many times." pic.twitter.com/5eykLSszYU

— Football Daily (@footballdaily) April 19, 2021