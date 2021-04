Superlega, la novità del calcio europeo

Superlega: è la traduzione in lingua italiana di Superleague e rappresenta, in campo sportivo, un gruppo di club che si uniscono per partecipare a competizioni a livello superiore o che sostituiscono i tornei nazionali o internazionale esistenti. In genere si tratta di gruppi chiusi in cui non esistono retrocessioni e promozioni. La competizione della Superlega può anche essere transnazionale come quella di cui si parla per il calcio dal 18 aprile 2021 per la creazione di un campionato europeo con la presenza dei maggiori club di ogni paese. Per l'Italia sono citati Juventus, Inter e Milan. Ancora non stabilito se questi club continueranno a partecipare al campionato tradizionale che assegna lo scudetto. In italia per il volley esiste già la Superlega che è la massima serie del campionato italiano di pallavolo maschile. E' organizzata dalla Lega Pallavolo Serie A con la collaborazione della Fipav.

