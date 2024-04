Una pandemia di influenza aviaria potenzialmente «100 volte peggiore del Covid» potrebbe essere all’orizzonte dopo la scoperta di un raro caso umano in Texas: lo sostengono alcuni esperti americani. L’influenza aviaria H5N1 si è diffusa rapidamente da quando è stato rilevato un nuovo ceppo nel 2020, colpendo gli uccelli selvatici in ogni stato, così come il pollame commerciale e gli allevamenti da cortile. Ma ora è stato rilevato anche nei mammiferi, con allevamenti di bovini in quattro Stati che sono stati colpiti e lunedì i funzionari sanitari federali hanno annunciato che un lavoratore del settore lattiero-caseario in Texas ha contratto il virus.