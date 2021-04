Superlega, JP Morgan finanzierà il progetto del nuovo campionato

La JP Morgan finanzierà il progetto della Superlega, a renderlo noto è l'agenzia Reuters: «Un portavoce di JP Morgan ha confermato in una e-mail il proprio coinvolgimento. Le indiscrezioni sull’interessamento della banca statunitense erano emerse già negli scorsi mesi». Stando a quanto riportato da ESPN l’impegno del colosso statunitense ammonta a 6 miliardi di dollari distribuiti come prestiti ai team.

La Super League europea minaccia l’esistenza della Champions League e prevede un totale di 20 squadre, con 12 membri permanenti che potrebbero vedere l'aggiunta di altri tre club europei.

I 12 club fondatori del campionato hanno spiegato: «Il nuovo torneo annuale fornirà una crescita economica più elevata ed un supporto al calcio europeo con un impegno di lungo termine a versare dei contributi di solidarietà senza tetto massimo, che cresceranno in linea con i ricavi della lega» continua poi «questi contributi di solidarietà saranno sostanzialmente più alti di quelli generati dall’attuale competizione europea e si prevede che superino i 10 miliardi di euro durante il corso del periodo iniziale di impegno dei club».

