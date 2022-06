Lazio, Cancellieri arriva in Paideia e i tifosi lo accolgono così: «Benvenuto nella prima squadra della Capitale»

Il nuovo acquisto della Lazio è arrivato, anzi tornato, nella Capitale. Quello di Matteo Cancellieri è infatti un ritorno visto che qui ci è nato ed è cresciuto anche calcisticamente prima nella Polisportiva De Rossi e poi nella Roma. Il suo passato giallorosso ha già fatto storcere il naso a qualcuno, ma la sfida del classe 2002 nel giro dell’Under 21 e della Nazionale maggiore sarà proprio quella di lasciarsi tutto alle spalle e crescere accanto a un bomber come Immobile.

APPROFONDIMENTI LA TRATTATIVA Lazio, colpo in attacco: in arrivo Cancellieri LA STRATEGIA Lazio senza difesa, Sarri vuole i rinforzi FORMELLO Lazio, Luis Alberto verso Siviglia IL PERSONAGGIO Lazio, si riparte da Immobile. «Bello il percorso con... LE STRATEGIE Milinkovic aspetta la chiamata giusta, il futuro di Sergej alla... FORMELLO Lazio, c'è solo Carnesecchi: Sarri non rinuncia al... CALCIO Lotito, la nota della Lazio dopo le polemiche: «I nostri...

Lazio, colpo in attacco: in arrivo Cancellieri (ex Roma) dal Verona. Domani fissate le visite mediche

Lazio, Luis Alberto verso Siviglia: così può finanziare l’inizio della campagna acquisti. Milinkovic, nessuna offerta

Intanto il giovane attaccante stamani era atteso presso la clinica Paideia per svolgere le visite mediche di rito, queste ultime slittate nel primo pomeriggio. Un saluto e qualche selfie prima entrare nella clinica. «Benvenuto nella prima squadra della capitale», la frase di benvenuto dei tifosi presenti in riferimento al suo passato giallorosso. Dopo Marcos Antonio la Lazio acquista un altro giocatore nato dopo il 2000: prosegue così la linea verde per ringiovanire la rosa.