Zalewski-Cancellieri, è già derby: i talenti di Roma e Lazio ancora in lista per il titolo di Golden Boy

Derby di Roma per la 20ª edizione degli European Golden Boy Awards; nella lista dei 40 finalisti infatti ci sono un laziale e un giallorosso. In attesa della shortlist ridotta a 20 nomi, Cancellieri e Zalewski sono ancora in corsa dopo il taglio dai 100 ai 40 nomi, il vincitore assoluto sarà scelto da una giuria composta da giornalisti internazionali. Quattordici nazioni rappresentate tra i 40 giocatori in lizza per il Golden Boy, e ben 6 azzurri: Matteo Cancellieri (Lazio), Sebastiano Esposito (Anderlecht), Wilfried Gnonto (Leeds), Fabio Miretti (Juventus), Giorgio Scalvini (Atalanta) e Destiny Udogie (Udinese) a cui si aggiunge il romanista e nazionale polacco Nicola Zalewski (Roma), ma nato e cresciuto in Italia. Dietro agli azzurri c’è la Spagna con 6 candidati, seguita da Germania (5) e Portogallo (4). Mentre la Bundesliga è il campionato che vanta più calciatori nei 40 (11), davanti a Liga e serie A. Il Golden Boy, nato da un’intuizione di Tuttosport nel 2003 con il premio a Van der Vaart, è stato assegnato negli anni a campioni del calibro di Messi, Pogba, Rooney, Mbappe, de Ligt e Haaland. E nella scorsa edizione ha trionfato Pedri.