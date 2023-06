Lazio, Cancellieri piace a Sassuolo e Salernitana: può essere il jolly del mercato offensivo biancoceleste

Continuano le valutazioni in casa Lazio. Il mercato deve ancora iniziare, ma Lotito prosegue con le strategie per allestire una squadra competitiva su più fronti, Champions compresa. Il patron si sta concentrando sugli acquisti, ma per aumentare il tesoretto a disposizione sarà opportuno piazzare tutti gli esuberi indicati da Sarri. Tra questi c’è anche Matteo Cancellieri, reduce da una stagione difficile, ma pronto a diventare il jolly di mercato dei biancocelesti.

Lazio, Cancellieri dopo il riscatto può partire

Una volta soddisfatto l’obbligo di riscatto dal Verona per poco più di 7 milioni di euro, ora Cancellieri è a tutti gli effetti un calciatore della Lazio, ma nel suo futuro c’è poco di biancoceleste.

Arrivato con aspettative importanti, l’ex vivaio della Roma non è riuscito a esprimersi al meglio, complice sicuramente anche l’alternanza continua tra la fascia e il centro dell’attacco. I 602 minuti in campo senza gol (uno annullato) né assist non hanno aiutato il numero 11 a conquistarsi una conferma, ma ora la sua figura può diventare importante per i nuovi acquisti.

L’esterno piace a Sassuolo e Salernitana

Nonostante un 2022-23 da dimenticare infatti non mancano gli estimatori per Cancellieri. Già lo scorso anno il Sassuolo si era fatto avanti per lui, ecco perché è stato accostato alla trattativa per Berardi. I neroverdi preferirebbero incassare l’intera cifra pattuita (circa 20 milioni) per l’esterno campione d’Europa, ma Cancellieri potrebbe essere considerato anche in un eventuale discorso per Pinamonti.

L’ex Verona poi piace pure alla Salernitana. C’è già stato un contatto con la Lazio e ne è previsto un altro. Non si è parlato di formule, ma i campani potrebbero considerare nel discorso Bonazzoli, anche se per Sarri non sarebbe il rinforzo migliore in attacco. I ragionamenti per i rinforzi offensivi sono in continuo aggiornamento e senza dubbio il profilo di Cancellieri sarà una pedina strategica importante.