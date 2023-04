Lazio, Cancellieri: «Bello rivedere Mancini. Mi sento sia esterno destro che vice Immobile»

Direttamente dal Gran Galà del Calcio al Radisson Blu GHR Hotel di Roma, Matteo Cancellieri ha parlato di diverse tematiche a partire dal premio intitolato a Daniel Guerini, suo amico dai tempi delle giovanili. Ecco come si è espresso l'attaccante della Lazio: «È un'emozione essere qui e per la verità mi fa un po' strano ricevere un premio in memoria del mio amico Daniel. Come ho sempre detto non è un ricordo solamente legato al calcio, ma di amicizia: siamo cresciuti insieme da quando siamo piccoli e sicuramente è un'emozione in più».

Lazio, Cancellieri: «Bello ritrovare mister Mancini»

Sul momento: «Vogliamo rimanere lì, quello è l'unico obiettivo. Stiamo andando bene, siamo in forma e non vedo perchè non dovremmo rimanere in alto. Ce lo stiamo meritando, lo stiamo dimostrando in campo. Alla fine è quello che parla e siamo contenti. Stiamo esprimendo il nostro calcio in campo e raccogliamo i frutti». Poi su Immobile: «Ho visto tutto direttamente la mattina. Dispiace a tutti quanti, è stato sfiorato il dramma. Siamo contenti che non sia successo nulla di grave a lui e alle sue bambine». Sull'incontro con Mancini: «Col mister ho fatto l'esordio in Nazionale maggiore, rivederlo mi ha emozionato. Spero ci sia occasione per giocarci ancora».

Cancellieri: «Rubo con gli occhi da Immobile»

Poi sulla crescita personale: «Il livello della squadra è molto alto, quindi a un giovane delle volte serve più tempo per capire bene le richieste del mister e della squadra in generale. Sono fiducioso, conosco i miei mezzi: se non ora, in futuro posso fare bene. Se posso crescere con Sarri? Sì, la sua idea mi piace, è interessante e mette in mostra tutti quanti, sia la fase difensiva che in mezzo al campo e davanti. Penso si possa far bene. Il futuro è dalla mia parte perché sono giovane». Sulla squadra: «Siamo una squadra molto importante e penso di poter far bene, se non adesso in futuro. Per adesso non sono riuscito ad esprimermi al massimo delle mie potenzialità, però penso ci sia il tempo e le occasioni per poterlo dimostrare». Infine sul ruolo: «Il mio ruolo naturale è esterno a destra, però sto imparando anche a fare la punta grazie a Immobile, guardandolo in allenamento e in partita. Rubo con gli occhi. Mi vedo in tutti e due i ruoli»