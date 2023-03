Lazio, Cancellieri in mostra con l'under 21. Ma l'esame da vice Immobile è rimandato

Oltre che momento per rifiatare, la pausa Nazionali per alcuni calciatori della Lazio sarà anche l'occasione per mettersi in mostra. Tra questi c'è senza dubbio Matteo Cancellieri. L'ex Hellas è il giocatore biancoceleste con più subentri quest'anno in Serie A (17). Non proprio un dato che fa brillare gli occhi, e che senza dubbio certifica quanto Sarri ancora lo ritenga acerbo per scendere in campo dal 1'. In 28 presenze stagionali (tre da titolare), finora il numero 11 non è mai riuscito a lasciare il segno. Proverà intanto a farlo con l'Italia u 21, ma a prescindere da ciò, ad oggi l'esame da vice Immobile non può dirsi superato.

Lazio, per Sarri bisognerà tornare sul mercato in attacco

Una scommessa che purtroppo, per quanto speso (oltre 7 milioni), non ha dato i frutti sperati. A Sarri le potenzialità di Cancellieri piacciono, ma per ora non bastano. Per questo le idee del tecnico sono chiare in vista del prossimo mercato: almeno un attaccante più esperto e, in caso, anche un esterno. Intanto però Matteo cercherà di mettersi in mostra agli ordini di Nicolato nel 3-5-2 dell'Italia u 21, anche se secondo le indiscrezioni non dovrebbe partire titolare oggi (ore 18) contro la Serbia. Fare la differenza con gli Azzurrini potrebbe essere la giusta iniezione di fiducia in vista del rush finale per la Champions e magari i tre gol segnati nelle ultime tre gare a novembre potranno essere di buon auspicio.

Parco per Felice Pulici

Nel frattempo, dopo il parco intitolato a Lenzini in zona Val Cannuta e quello in arrivo per Wilson al laghetto di Tor di Quinto, ieri è stata approvata la mozione per dedicarne un altro a Felice Pulici. Ad annunciarlo è stato Carlo Mattia, presidente della Commissione Sicurezza e Legalità del Municipio XIII ai microfoni ufficiali della Lazio: «Presentata e votata all'unanimità la mozione relativa all'intitolazione di un parco in via della Cellulosa a Felice Pulici. La famiglia era presente all'evento, insieme ai suoi ex compagni, tra i quali Giancarlo Oddi, e altre personalità della storia biancoceleste. Pulici era un abitante del territorio, così come il presidente Umberto Lenzini e tanti altri calciatori biancocelesti dell'epoca, che gravitavano tra zona Aurelia e Boccea. L'ex portiere e dirigente della Lazio è stato un grande calciatore, ma anche un grande uomo. Un campione in campo e nella vita».