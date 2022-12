Lazio, ultima seduta prima di Natale. Sarri ritrova Zaccagni e Hysaj, Cancellieri si ferma

Ultimo allenamento prima di staccare la spina a Natale. La Lazio, tornata nella tarda serata di ieri, stamattina è scesa subito in campo a Formello. Determinante resettare fin da subito quanto fatto contro l’Almeria. I biancocelesti nonostante un inizio a buoni ritmi sono crollati sotto i colpi del club spagnolo senza riuscire mai a reagire. Un passo indietro inaspettato e poco rassicurante in vista della ripartenza ufficiale, come sottolineato pure da Marcos Antonio ai canali del club dopo il triplice fischio: «Gara difficile quella di oggi, abbiamo sbagliato. Dobbiamo allenarci per fare meglio in vista del nostro ritorno in campionato».

Si rivedono Zaccagni e Hysaj. Cancellieri si ferma

Il campanello d’allarme è scattato, ma niente drammi per Sarri. Il Comandante non ha dato troppo peso a quanto accaduto al Power Horse Stadium, soprattutto dopo l’ottimo lavoro svolto dalla squadra da inizio dicembre. Prima dei tre giorni di riposo in occasione del Natale, meglio chiudere con un’ultima seduta di allenamento perlopiù per chi è subentrato contro l’Almeria o non ha proprio giocato. Tutti i titolari hanno svolto lavoro in palestra, compreso Casale, rientrato dallo stage con la Nazionale. L’unico dei primi 11 di ieri a scendere sul campo centrale oggi è stato Provedel, non proprio nel momento migliore della sua stagione.

Il programma della Lazio

Torello, possesso palla con le sponde e partita a compo ridotto: questo il programma odierno. Regolarmente in gruppo Gila, Kamenovic e Radu, così come Milinkovic, Marcos Antonio, Basic e Bertini, senza dimenticare i giovani Romero e Cancellieri, quest’ultimo fermatosi per una contusione alla tibia della gamba destra. Sarri ha ritrovato anche Zaccagni col resto dei compagni dopo l'attacco febbrile. A dirla tutta si è rivisto anche Hysaj, ma il terzino per non affrettare i tempi ha svolto un lavoro differenzato sul secondo campo. La squadra si ritroverà martedì 27 di pomeriggio a Formello e fino al 31 dicembre si allenerà. L’unico ulteriore giorno di riposo fino al Lecce sarà il 1 gennaio.