Calciomercato, gli affari di oggi: il Sassuolo fa il prezzo per Frattesi, Inter in pole. Intesa Juve-Marsiglia per Milik. United su Theo Hernandez

Tutti in fila per Frattesi. Il gioiellino del Sassuolo è l’obiettivo delle big in Italia e all’estero. Ma niente Premier per lui, Carnevali ha confermato che rimarrà in Italia e al momento in pole c’è l’Inter, dopo l’incontro più che positivo degli ultimi giorni. La società nerazzurra può inserire nella trattativa Mulattieri - contropartita gradita ai neroverdi -, operazione da 35 milioni totali. Ma attenzione alla Juve, che non molla la presa e dovrebbe incontrare il Sassuolo in queste ore per provare a superare l’Inter: per la dirigenza bianconera è il primo nome per sostituire il partente Rabiot. Ma ci sono anche Milan e Lazio.

Diretta Calciomercato, ultime notizie oggi: Juve: McKennie contropartita per arrivare a Zaniolo, Milik ai dettagli. Inter, offerta dall'Arabia per Koulibaly

Manovre bianconere

La società bianconera ragiona su Zaniolo, in cambio il Galatasaray ha aperto per McKennie, ma la Juve valuta solo un’operazione di scambio prestiti o alla pari, senza esborsi.

Giorni caldissimi per Kulusevski e Milik: il Tottenham non ha riscattato lo svedese ai 35 milioni previsti ma si lavora a un’intesa intorno ai 30 milioni, il giocatore non è centrale nei piani di Allegri. Intesa vicina anche per Milik, il Marsiglia chiede certezze, il polacco vuole la Juve e i bianconeri sono pronti alla mossa decisiva. Acquisizione a titolo definitivo oppure prestito con obbligo di riscatto a condizioni facilmente raggiungibili, per Allegri è uno dei punti fermi dell’attacco per la prossima stagione. Intanto l'Aston Villa si è fatto avanti per Arthur, di rientro dal prestito al Liverpool, per la Juve è in uscita.

Sirene estere

Il Milan dopo Tonali dovrà difendersi anche dagli affondi per Theo Hernandez: ci prova lo United, ma servono almeno 60 milioni di euro. Intanto la dirigenza rossonera è sempre vigile su Thuram, Romero, Kamada e Chukwueze. Il Bayern vuole pagare la clausola di rescissione per Kim (circa 60 milioni di euro, valida per l’estero), mentre l’Inter ha chiesto informazioni al Barcellona per Eric Garcia e saluta Gagliardini. Su Brozovic c’è sempre il pressing dall’ Arabia Saudita, il Newcastle vuole Barella. Il Lecce ha riscattato Colombo e Falcone.