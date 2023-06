Venerdì 16 Giugno 2023, 13:12

Di soldi ne girano pochi. E se anche Inter e Milan, nonostante gli introiti che sono arrivati dalla Champions League, sono costrette a vendere un big per finanziare il mercato, immaginiamo tutte le altre. Sì, proprio così, serve entrare in certi parametri per poter piazzare i colpi. A meno che questi non siano a parametro zero e sotto questo aspetto una nota di merito va data a Tiago Pinto, che ha già incassato l'ok di Aouar e Ndicka anticipando di fatto la concorrenza. Insomma, alla Roma sanno come si fa.

Tornando quindi ai colpi a zero, vale a dire quei giocatori che sono in scadenza di contratto, ci sono diversi elementi in Premier League che potrebbero fare al caso delle italiane. Non parliamo di gente sbarbata ovviamente, ma di giocatori che hanno la barba lunga da tempo e che hanno anche rinnovato la patente per una volta. Quindi oltre i 28-30 anni. Ma c'è qualcuno anche che questo primo passaggio non lo ha fatto. A parte quelle che sono le considerazioni che si possono fare, sono davvero tanti i giocatori nel massimo campionato inglese che un accordo con il proprio club non lo hanno trovato e che difficilmente adesso lo troveranno. Poi tutto è possibile, ma ci sentiamo di escluderla come ipotesi questa, almeno nella maggior parte dei casi.

Occasioni

Quindi, andiamo a fare un quadro e partiamo da Zaha (30), attaccante esterno del Crystal Palace che è attirato dai soldi dell'Arabia Saudita anche se ancora non ha deciso. In Premier di estimatori ne ha, ma anche in Italia è stato accostato soprattutto alla Roma. C'è pure il Psg sulle sue tracce, ma alla fine potrebbe anche rimanere in Premier, con l'Arsenal interessato. Insomma, potrebbe essere un buon innesto. Poi c'è la questione Gundogan (32), che è arrivato alla fine della sua esperienza con il City. Sembra vicino al Barcellona e prende pure tanto come stipendio, quindi un colpo quasi impossibile per la Serie A.

E sempre in ottica Roma si è parlato di Firmino (31) del Liverpool, attaccante che non ha bisogno di presentazioni e che ha già salutato i Reds di Klopp. Mentre Kanté (32) ha deciso di andare a seguire il compagno di nazionale Benzema: stili di vita diversi tra i due, ma i soldi li accomunano. De Gea (32) non ha ancora trovato l'accordo col Manchester United, tant'è che i Red Devils hanno messo nel mirino Onana dell'Inter. Prendere un portiere del genere (stipendio fuori dalla portata) significherebbe fare davvero un salto di qualità tra i pali.

Ci sono pure due difensori che potrebbero tornare utili alle italiane, e parliamo di Mina (28), colombiano, e di Soyuncu (27), turco. Entrambi sono in uscita e soprattutto sul secondo c'è stato un passo, forse decisivo, dell'Atletico Madrid. Anche Maitland-Niles (25) è in scadenza, ma il suo passato alla Roma, sei mesi quasi inutili, non gli permettono di guardare all'Italia come prossima destinazione. Angelo Ogbonna (35) potrebbe lasciare il West Ham dopo aver alzato la Conference.

Manuel Lanzini (30), garantirebbe sicuramente qualità in mezzo al campo e sulla trequarti. Non garantirebbe forse chissà quanti gol, ma molta cattiveria in attacco invece Diego Costa (34), un altro che non ha bisogno di essere presentato. Occhio infine a quello che potrebbe essere il futuro di Karius (29): il portiere, legato sentimentalmente a Diletta Leotta, si potrebbe vedere in Serie A.