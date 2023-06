Giovedì 22 Giugno 2023, 12:07

Tre anime rossonere nel giro di 18 giorni. Il Milan perde Ibrahimovic, che ineluttabilmente si è arreso all’età, Paolo Maldini (licenziato con Frederic Massara per una campagna acquisti giudicata insufficiente) e Tonali, vicinissimo al Newcastle per la cifra record di 75 milioni di euro, bonus compreso (richiesta è 80). Una cessione clamorosa. Ma può non essere l’unica. Perché adesso c’è il rischio addio di Theo Hernandez, un altro pupillo dei tifosi. Lo segue l’Atletico Madrid, anche se non ha avanza proposte ufficiali e non sembra in grado, al momento, di avvicinare la richiesta di 70 milioni di euro del club di via Aldo Rossi. Ma quale sarà ora il futuro dei rossoneri? Con i ricavi derivanti dalla cessione di Tonali.

I possibili acquisti dopo la cessione

il Milan proverà a rinforzare la rosa in più ruoli, centrocampo ma anche attacco. Oltre allo svincolato Thuram a cui è stato proposto un contratto economico da 6 milioni a stagione e la centralità nel progetto di Stefano Pioli, tra gli obiettivi per il reparto avanzato c’è anche Pulisic, esterno che potrebbe lasciare il Chelsea. Per Chukwueze, nome che piace molto, il Villarreal ha chiesto 40 milioni di euro. Troppi. Su tutti, però, c’è Frattesi. Su di lui c’è mezza serie A, cosa che rende felice il Sassuolo per l’asta che si sta per scatenare. Sullo sfondo restano Fofana del Lens (con un passato all’Udinese), Amrabat, Hjulmand e Milinkovic-Savic. Se, invece, partisse anche Theo Hernandez? In questo caso si aprirebbero scenari clamorosi. Perché il Milan avrebbe a disposizione una cifra astronomica da investire per giocatori importanti e giovani di talento (vedi Guler del Fenerbahce, clausola rescissoria di 17,5 milioni di euro).