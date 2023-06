Mercoledì 21 Giugno 2023, 19:15

Conto alla rovescia per Tonali al Newcastle. Il Milan incasserà 70 milioni circa che potrà reinvestire su Kamada, pronto l’affondo anche per Thuram, e sul giovane turco Arda Guler. Nel mirino rimangono Romero, Chuckwueze del Villarreal e Chukwuemeka (Chelsea). La Juve prova l’inserimento per Frattesi: oggi incontro Manna-Carnevali con il possibile inserimento di De Winter in una trattativa che vede comunque l’Inter in netto vantaggio con il Sassuolo.

Brozovic si avvicina all’Arabia Saudita, Dzeko al Fenerbahce, mentre Lukaku ha rifiutato l’offerta saudita e Marotta lavora con il Chelsea per un nuovo prestito. Duello Chelsea-United per Onana, Marotta ha fissato il prezzo a 60 milioni di euro, a breve l’operazione potrebbe entrare nel vivo. In caso di addio i nerazzurri hanno bloccato Vicario.

Milinkovic Savic rimane uno dei primi obiettivi a centrocampo per la Juve, in caso di addio di Rabiot a scadenza, più facile che accetti una proposta in Premier rispetto al rinnovo annuale con la Juventus, a breve arriverà una risposta definitiva. Per Milinkovic i bianconeri sono pronti a inserire Zakaria per abbassare la richiesta di 40 milioni, mentre Lotito punta Rovella. Juve e Empoli oggi si sono viste con Parisi e Ranocchia sul tavolo. Contatti positivi con il Galatasaray per Zaniolo: Manna vuole inserire McKennie (mentre Kean al momento non si muove) in una trattativa che nelle ultime ore ha visto l’inserimento del Milan. Sugli esterni rimangono in lista Castagne, Fresneda, Odriozola e Vasquez.

Nzola al momento è nel mirino di Salernitana e Fiorentina che cerca una punta e proverà a sfidare la Roma per Scamacca. L’Udinese proverà l’affondo per Lucca dopo il rientro dal prestito all’Ajax.