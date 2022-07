Napoli, De Laurentiis saluta Mertens

Aurelio De Laurentiis interverrà questa sera ai microfoni di Radio Kiss Kiss per una serie di annuncia. Il futuro del Napoli raccontato sulle frequenze ufficiali del club. Si parlerà di calciomercato ma anche di aspetti organizzativi, nonchè di promozioni per chi si abbona: «Quella di stasera sarà un'intervista ampia con tanti argomenti. Dalla campagna abbonamenti - riporta il "Napolista" - fino all'arrivo di Kim. Ci sono stati problemi burocratici per l'ultimo arrivato. Il presidente ha poi manifestato il suo gradimento verso Simeone, l'attaccante del Verona accostato agli azzurri. Infine il passaggio su Mertens. Il belga saluterà Napoli e a dirlo sarà proprio il presidente partenopeo»