Calciomercato, Inter-Juventus: è derby d'Italia per Milenkovic. Milan, sul piatto il rinnovo per Tonali

Quella di venerdì per il Milan sarà una giornata importante per arrivare a un'intesa col Bruges per De Ketelaere e con il Tottenham per Tanganga. Sul difensore l'unico nodo è rappresentato dalla formula. I rossoneri vogliono il prestito con diritto di riscatto; gli Spurs l'obbligo. L'alternativa per la difesa è N'Dicka, classe 1999 punto fermo (44 presenze nell’l'ultima stagione) dell'Eintracht Francoforte. Ottimismo per il trequartista belga. In via Aldo Rossi sono sicuri di concludere l'affare. In caso contrario, si potrebbe tornare su Ziyech. Per quanto riguarda Renato Sanches, invece, si aspetta la decisione del centrocampista portoghese. Intanto Paolo Maldini ha incontrato Beppe Riso. Si è parlato del possibile rinnovo di Tonali (scade nel 2026 ma sarebbe un premio per lui; fino al 2028 a tre milioni di euro) e della cessione in prestito di Daniel Maldini al Verona. Nuovo derby d'Italia sul mercato. L'Inter è in continuo contatto con gli agenti di Milenkovic. Ma anche Juventus e Napoli sono sulle tracce del difensore della Fiorentina. Salvo offerte clamorose da 65-70 milioni di euro da Psg o Barcellona, Skriniar resterà in nerazzurro. La Juventus segue anche Gabriel dell'Arsenal e non molla la presa su Paredes e Morata. Pjaca valuta la Sampdoria, che intanto potrebbe cedere La Gumina al Benevento. La Salernitana è alla continua ricerca di un attaccante. Dopo Mertens, arrivano conferme sull'interessamento per Piatek.