Lazio, dopo Kezman anche Enzo Raiola a Formello: si discute di Patric

Prosegue il viavai degli agenti a Formello. Nella scorsa settimana si era presentato Mateja Kezman per parlare con Tare e Lotito di Milinkovic, Marusic e soprattutto della spinosa questione Kamenovic. Stavolta è toccato a Vincenzo (Enzo) Raiola. Il nipote del celebre Mino alle prese con dei problemi di salute oggi è comparso nel Lazio Training Center. Insieme a un suo collaboratore l’agente ha discusso con Tare della situazione del suo nuovo assistito, Patric. Lo spagnolo è in scadenza di contratto e al momento non ci sono stati grandi passi in avanti in vista di un possibile rinnovo con i biancocelesti.

Il Valencia ora ha un tesoretto grazie a Wass

In questi giorni il calciatore sta manifestando chiaramente la voglia di lasciare la Capitale per tornare in Spagna. Il Valencia, in crisi economica, per ora ha provato il colpo a zero senza riuscirci. Il club capitolino non vorrà regalare il calciatore, soprattutto in un momento in cui in difesa Sarri è a corto di uomini. Non è da escludere quindi che Raiola abbia portato sul tavolo di Tare alcune offerte per il difensore. La Lazio già con un indennizzo di 1-2 milioni ragionerebbe sul da farsi anche perché quei soldi sbloccherebbero del tutto l’indice di liquidità e trattative come quella di Casale per il reparto arretrato. Come anticipato poc’anzi, nei giorni scorsi Patric è stato accostato al Valencia. Il club spagnolo però ha appena ufficializzato Eray Cömert, ex difensore del Basilea. In più il Valencia sta cedendo Daniel Wass all’Atletico Madrid per circa 2,5 milioni di euro più bonus. Il sostituto dell’ex Celta Vigo sarà Ilaix Moriba in prestito con diritto di riscatto dal Lipsia. Il tesoretto di Wass potrebbe essere quindi investito sul mercato con l’opzione Patric sempre viva. Da non sottovalutare neanche ulteriori avvicinamenti dell’ultima ora di altri club spagnoli.