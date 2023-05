Roma-Siviglia, caccia al biglietto per la finale di Budapest: 25mila persone in coda. Prezzi e come averlo

È partita la caccia al biglietto per la finale di Budapest contro il Siviglia. I tifosi della Roma si sono messi in coda per prenotare il codice di accesso consentirà l’acquisto di un solo biglietto. La coda virtuale è arrivata a contare più 25mila persone, in molti sono riusciti nell’impresa, altri sono arrivati troppo tardi e hanno dovuto attendere il loro turno per poi scoprire che i codici sono esauriti. Ottenuto il codice, i biglietti saranno distribuiti in modalità digitale da Uefa tramite l’apposita APP “Uefa Mobile tickets” entro la serata di venerdì 26 maggio 2023. La prima fase è riservata ai titolari di abbonamenti nominativi Serie A per la stagione 2022/23, fino ad esaurimento posti disponibili per singola categoria assegnati a questa fase. Dalle ore 17.00 di venerdì 19, alle ore 13.00 di sabato 20 maggio 2023 comincerà la vendita libera fino ad esaurimento posti disponibili.

Roma in finale di Europa League, capolavoro tattico di Mourinho e una grande prova di sacrificio a Leverkusen (0-0)

Quanto costa un biglietto per la finale di Budapest

I tagliandi avranno quattro categorie di prezzi: 40 euro, 65, 100, e 150.

Le due squadre che hanno raggiunto la finale riceveranno 15.000 biglietti a testa, gli altri li venderà la Uefa. Nel computo totale, bisogna considerare che una corposa percentuale sarà assegnata al comitato organizzatore locale, alla Uefa, alle federazioni nazionali, ai partner commerciali, alle emittenti e al programma Hospitality.

Stadio Budapest: tutto quello che c’è da sapere sulla Puskás Aréna

Uno stadio da 67.155 posti, nuovo di zecca e costato 610 milioni di euro. Il fiore all’occhiello dell’Ungheria calcistica e che ospita le partite casalinghe della nazionale. Nel 2014 la Uefa scelse Budapest come una delle città per Europei itineranti del 2020 (poi giocati nel 2021) e nello stesso anno il governo presentò il progetto che avrebbe sostituto il vecchio stadio Ferenc Puskas (intitolato alla stella del calcio ungherese che ha brillato anche nel Real Madrid negli anni ’60). Sorge nel quattordicesimo distretto della capitale ungherese (Zugló), la Fifa e la Uefa gli hanno dato una valutazione di quattro stelle ed è uno tra i migliori stadi d’Europa al pari del Vélodrome di Marsiglia o il Wanda metropolitano di Madrid. La disposizione delle gradinate è su tre livelli e un involucro esterno, utilizzabile come un gigantesco schermo multimediale, riveste l’intero complesso.