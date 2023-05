Budapest, come arrivare da Roma per la finale di Europa League: in auto (12 ore), in treno o in aereo. Prezzi e alternative

La caccia al biglietto è partita. Ma come arrivare a Budapest, capitale dell'Ungheria, con poco meno di 2 milioni di abitanti sede della finale di Europa League tra Roma e Siviglia? Bene, la domanda ve la sarete posta tutti e noi abbiamo fato una ricerca per voi. Intanto c'è da segnare la data sul calendario: 31 maggio. Sì, tra due mercoledì la squadra di Mourinho giocherà l'ultimo atto contro gli andalusi, dell'ex diesse giallorosso Monchi, che ieri ai supplementari ha buttato fuori la Juventus.

In auto

Se vi piace guidare, visti i 1.214 chilometri chi dividono Roma da Budapest, il viaggio in macchina potrebbe essere anche molto bello. Per gli autisti che provengono dal Trentino è molto più veloce passare per Vienna, per tutti gli altri invece il modo migliore per raggiungere Budapest in auto, è passando per Trieste e per la Slovenia.

Fino a Trieste la strada è nota ai più, da Trieste si imbocca un’autostrada nuovissima: la Venezia-Ljubljana-Budapest. Strade larghe, 550 chilometri che si possono anche fare senza sosta. Vedendo i prezzi degli aerei, forse, è questo il modo migliore per arrivarci. Almeno per ora.

In treno

Se non vi piace guidare, ma l'aereo non è che vi piace tanto prenderlo, allora la soluzione è quella del treno: si parte da Venezia Santa Lucia e in 13 ore si arriva in Ungheria.

In aereo

Ci sono 2 cambi da fare però durante il tragitto: uno a Innsbruck e uno a Vienna. Quindi la soluzione non è delle più comode, soprattutto se viaggiate di notte. Da Venezia si parte sia di mattina che di sera. Ma diciamo che con qualche problema di schiena in quella che è definita la "Parigi dell'Est" ci potreste arrivare tranquillamente. Purtroppo. Senza dimenticare che prima bisogna pure arrivare a Venezia. I costi? Si parte dai 70euro ai 130euro. Non c'è un costo fisso ma sappiamo benissimo che varia dal momento e dalle possibili offerte che potrete trovare in giro.

Soluzione veloce ma poco economica. Sempre se riusciste a trovare un volo dopo aver trovato il biglietto per la finale. Un'ora e quaranta fino a Budapest, con partenze sia da Ciampino che da Fiumicino. Al momento per il 31 maggio, giorno della finale, sui vari siti, non ci sono biglietti. Oppure ce ne sono dopo l'orario della stessa. E per il giorno prima? I prezzi sono altissimi, dai 400 euro ai 600 euro. Insomma, un pensiero qualcuno se lo farebbe. E sarà ovviamente difficile vedere questi prezzi scendere nei prossimi giorni.