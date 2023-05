Siviglia-Juventus 2-1, Suso e Lamela eliminano i bianconeri. Spagnoli in finale contro la Roma

La Juve resiste fino ai supplementari, dopo aver spaventato il Siviglia con il vantaggio di Vlahovic. Ma a Budapest vanno gli spagnoli che affronteranno la Roma in finale, dopo una rimonta targata Suso e Lamela al Sanchez Pizjuan, senza capitan Acuna, espulso nel finale di partita.

Primo tempo di rara intensità, e ritmi alti, occasioni da una parte e dall’altra, un palo di Kean e un miracolo di Szczesny, mentre Cuadrado rischia grosso per un contatto in area su Oliver Torres. La prima occasione è sulla testa di Gatti, ma Bounou è attento, Ocampos sfiora il vantaggio ma è solo la prima si una serie di parate prodigiose di Szczesny che tiene a galla la Juve finche può. Poi Di Maria si divora un contropiede con un pallonetto fuori giri, e Kean colpisce in pieno il palo con un diagonale troppo angolato.

Entra Paredes per Fagioli (frattura della clavicola), poi proteste spagnole per un fallo netto di Cuadrado in area su Oliver Torres, ma per Makkelie non è rigore.

Nella ripresa la Juve alza la testa prima con Rabiot in contropiede, poi con un colpo di testa di Bremer, Allegri dalla panchina azzecca la mossa Vlahovic che entra e segna dopo 58 secondi, con uno scavetto perfetto su Bounou. Ma è l’unico guizzo della partita del serbo, cancellato dall’1-1 di Suso con un tracciante perfetto da fuori area. Il pareggio riaccende lo stadio, la Juve accusa il colpo. En-Nesyri a colpo sicuro di testa sfiora il 2-1 ma Szczesny è in serata e trascina i suoi ai supplementari. Il fattore campo fa la differenza, e pure Lamela che trova il vantaggio decisivo per il Siviglia, dimenticato da solo in area di rigore. La Juve prova a riacciuffarla affannosamente, ma non ha più la forza e soprattutto la lucidità per ritrovare il gol. Il Sanchez Pizjuan si conferma un fortino inespugnabile, e il Siviglia inarrestabile in Europa League.