Leverkusen-Roma, le ultime sulla formazione: ecco le scelte di Mourinho su Wijnaldum, Dybala e Smalling. Arrivano i primi tifosi

La grande notte è arrivata. E con lei, anche i tifosi romanisti al seguito. Più che Leverkusen, è la vicina città di Colonia ad essere presa d'assalto come meta d'appoggio per i 1800 innamorati giallorossi che seguiranno la squadra di Mourinho alla Bayarena. C'è da difendere il vantaggio maturato all'andata, grazie ad un gol segnato da Bove. Già ieri sera, nella centrale Roncalli Platz, dove è situato l'imponente Duomo, si sentiva parlare italiano. Le autorità tedesche attendono il massimo flusso verso l'ora di pranzo e hanno previsto dei controlli sia all'aeroporto di Colonia che in quello di Dussendorf, altro scalo vicino a Leverkusen. Proprio a Colonia sono state messe a disposizione delle navette gratuite in partenza per lo stadio dal Carl Duisberg Park, presso Otto Bayer Strasse. Nel pomeriggio a Leverkusen sarà invece allestito un meeting point presso Friedrich Ebert Platz. I tifosi giallorossi potranno trascorrere le ore che precederanno il match nelle molte attività commerciali presenti all’interno della Rathaus Galerie e nelle strade circostanti. La piazza dista circa 4 minuti a piedi dalla Stazione Ferroviaria di Leverkusen ed a circa 20 minuti di camminata dallo Stadio BayArena.

Leverkusen Roma, le probabili formazioni

La Roma si muoverà in anticipo per raggiungere l'impianto tedesco.

Ieri, una volta atterrata, l'intenso traffico ha ritardato la conferenza stampa di Mourinho di oltre un'ora. Il tecnico sembra essere orientato a schierare una formazione con un centrocampista in più rispetto al solito che porterà Pellegrini ad agire come seconda punta vicino a Abraham. Sugli esterni, Celik ha recuperato dal problema al flessore ed è favorito su Zalewski. In mediana, con Matic agiranno Bove e Wijnaldum mentre Cristante guiderà la difesa. Per Dybala e Smalling la partita inizierà in panchina. I due potrebbero entrare nella ripresa, a seconda delle esigente. Fischio d'inizio ore 21.