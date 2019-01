Atalanta, Gasperini: «Juventus da record, ma ho fiducia»

«La Juventus in questi anni ha vinto in campionato e in Coppa Italia, ma pur essendo favorita abbiamo fiducia perché stavolta si tratta di una partita secca in casa». Alla vigilia del quarto di finale, Gian Piero Gasperini vive così la sfida ai bianconeri della sua Atalanta, chiamata a superare l'ostacolo nella competizione per la terza edizione di fila dopo aver perso nell'ottavo nel 2017 (3-2 all'Allianz Stadium) e nelle semifinali dell'anno scorso (doppio ko per 1-0). Anche perché i nerazzurri hanno il miglior attacco della serie A (47 gol, 4 più dei bianconeri: «Con Gomez dietro Ilicic e Zapata abbiamo alzato le nostre capacità offensive - sottolinea in esclusiva a Rai Sport il tecnico -. Prendiamo qualche gol in più, però tra il dare e l'avere siamo in vantaggio. Il Papu alle spalle delle punte ci ha garantito vivacità e qualità». Il Gasp vive la partitissima da ex speciale: «La Juve è una squadra da record, tutti sono motivatissimi nel giocarci contro. Io ho fatto il settore giovanile lì e ci ho pure allenato». L'allenatore dei bergamaschi è conscio della difficoltà dell'impegno, ma sa di avere il sostegno del suo pubblico: «Allegri sa dare continuità e motivazioni ai suoi, vedi ultima di campionato con la Lazio che a un certo punto pareva compromessa - chiude -. Se vogliamo vincere la coppa, questa è una grande occasione. Una possibilità che ci siamo meritati, co

