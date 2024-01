Allegri vuole la Coppa Italia: «Perin, Rugani e Chiesa titolari. Miretti? Rimane qui. Per la Juve un pareggio è una catastrofe...»

Senza competizioni europee la Coppa Italia diventa un obiettivo primario per la Juventus, alla pari del campionato. Turnover ragionato per Allegri contro la Salernitana; Perin, Rugani e Chiesa dal primo minuto per sfidare Inzaghi e conquistare i quarti contro il Frosinone. «Affrontiamo la Salernitana che ha battuto il Verona, vogliamo i quarti di finale. La Coppa Italia all'inizio non interessa nessuno ma alla fine è sempre un trofeo. Qui alla Juve giochiamo per vincere i trofei, e se si pareggia una partita è sempre una catastrofe, le pressioni sono diverse rispetto ad altrove. È il bello e la fortuna di essere qui. Il nostro obiettivo è tornare a giocare la Champions League l'anno prossimo».

Sulla formazione

Yidliz e il baby Nonge partiranno dalla panchina, e nessuna indicazione per il mercato: «Nonge non sarà titolare ma potrà avere spazio. Locatelli domenica è squalificato quindi valuteremo. Andrà in campo la miglior formazione per il massimo risultato. Le partite vanno vinte sul campo e più andiamo avanti più il margine di errore di assottiglia. Se le assenze di Fagioli e Pogba ci impongono colpi di mercato a gennaio? Degli acquisti si occupano i dirigenti, Pogba e Fagioli non sono usciti ora, ma quattro mesi fa. La squadra sta giocando bene ed è in crescita. Miretti? Sono molto soddisfatto di lui, a Firenze ci ha dato 3 punti e troverà più spazio, potrà solo crescere e rimarrà con noi, non andrà via».