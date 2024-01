Lazio, esami per Immobile e Luis Alberto: il capitano già corre e lo spagnolo attende, ma c'è ottimismo

Prosegue il lavoro della Lazio a Formello. Dopo la ripresa di ieri, nella giornata di oggi i biancocelesti saranno protagonisti di una doppia seduta tattica con la prima parte già archiviata in mattinata. Le vittorie contro Empoli e Frosinone hanno sicuramente dato l'iniezione di fiducia sperata, ma ora la corsa della squadra di Sarri dovrà proseguire a Udine per sfatare il tabù della prima partita del nuovo anno che la Lazio del Comandante finora non è riuscito ancora a sfatare.

Lazio, ripresa post Capodanno con pranzo: Sarri inizia la preparazione all'Udinese con un Romagnoli in più

Lazio, buoni segnali da Immobile e Luis Alberto

Per farlo sicuramente i biancocelesti alla Dacia Arena dovranno fare a meno ancora di due big come Immobile e Luis Alberto. Entrambi stamattina hanno svolto gli accertamenti rispettivamente alla coscia destra e all'adduttore sinistro e i risultati hanno confermato l'ottimismo. Il capitano si è visto addirittura in campo per una leggera corsa con gli scarpini, mentre lo spagnolo è atteso a Formello nel pomeriggio. L'obiettivo primario restano le final four di Supercoppa Italiana, ma non è da escludere una presenza col Lecce. Più difficile invece per il probabile derby di Coppa Italia.

Le idee di Sarri per l'Udinese

Tornando al presente invece Sarri potrà contare sui rientri di Romagnoli e Lazzari contro l'Udinese. Per il centrale si faranno tutte le valutazioni del caso, sia perché Gila lo ha ben sostituito e sia perché tre giorni dopo il match con i friulani potrebbe esserci la Roma. Il terzino destro invece scalpita per tornare titolare. In mezzo al campo il posto di Luis Alberto spetterà ancora una volta a un Kamada deluso dalla mancata convocazione del Giappone, mentre davanti Castellanos farà le veci di Immobile e Isaksen pressa Felipe Anderson sulla corsia destra.