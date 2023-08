Allegri «perdona» Kean e punta sui suoi attaccanti: «Lukaku? In attacco abbiamo tanta qualità. Giudichiamo la Roma a fine mercato»

Corteggiato e sfumato nel finale di un mercato senza squilli per la Juventus. Dalla richiesta di Max Allegri al rifiuto dei tifosi che si sono sempre schierati dalla parte di Vlahovic, Romelu Lukaku rimane al centro dei pensieri bianconeri, almeno fino all’ufficialità in giallorosso.

Lukaku-Roma, cena con il Chelsea a Londra: oggi incontro decisivo per chiudere l'affare

«Non parlo di mercato e di giocatori di altre squadre. Abbiamo Vlahovic, Chiesa, Milik e Kean che sono ottimi attaccanti. Chiesa lo vedo più propositivo e diverso dalla scorsa stagione. In più abbiamo Yildiz, un ragazzo di grande prospettiva. Non so se Lukaku andrà alla Roma, quando finirà il mercato sapremo più chiaramente quale sarà la forze delle altre squadre in lotta per lo scudetto», spiega Allegri.

PIEDI PER TERRA

«C’è stato troppo entusiasmo dopo la prima partita.

Va bene ma siamo all’inizio, se non affrontiamo il Bologna col piglio giusto difficilmente la porteremo a casa. Ci vuole calma, bisogna tornare ad abituarsi a vincere più partite possibile. Abbiamo una rosa diversa dall’anno scorso, dobbiamo correre molto perché siamo più giovani. Il calcio è bestiale e i giudizi cambiano in un attimo. Noi stiamo lavorando bene, consci di quello che stiamo facendo. C’è un vecchio direttore sportivo che mi diceva che nel calcio è importante correre. E noi su questo stiamo lavorando»

SITUAZIONE BONUCCI

«Abbiamo già parlato, non c’è da aggiungere nessun commento. Non serve a niente, lui sa benissimo la sua situazione. La Juventus è stata chiara, andiamo avanti»

KEAN C’E’

«Moise non è mai stato fuori rosa. È arrivato una volta in ritardo, ma capita, ha preso la multa ma non è successo niente, ha avuto un vecchio colpo e una ricaduta. Domani c’è e sta bene. Non è assolutamente sul mercato. Mancano sei giorni. Pensiamo alla partita. Pogba sta meglio, ha fatto una buona settimana di allenamento, domani è a completa disposizione e può giocare».