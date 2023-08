La Juventus e un mercato sostenibile: Yidliz, Weah e Cambiaso. Ora Allegri punta tutto sui giovani

C’è un ottimo feeling tra Kenan Yildiz e Max Allegri, il giovane talentino bianconero in rampa di lancio. In attesa della chiusura del mercato - che può ancora riservare sorprese - il 18enne si è tolto la soddisfazione del debutto in A con la maglia della Juventus. E il lunedì è pure riuscito a trovare un barbiere aperto, per completare la sua missione fuori dal campo. Allegri infatti è stato chiaro dopo la sfida contro l’Udinese: «Domani Kenan si taglia i capelli, perché in campo se li è toccati 100 volte». Detto fatto, il ragazzo ha eseguito il consiglio/ordine e si è presentato alla Continassa con la chioma sfoltita. Il tutto testimoniato da un post social, e rimasta in “famiglia” visto che a darci un taglio è stato il fratello di Martina Rosucci delle JWomen, suo parrucchiere di fiducia.

Calciomercato ultime notizie oggi: Roma, offerto Greenwood. Napoli, nuovi contatti per Gabri Veiga. Inter, in arrivo Pavard

Allegri non è nuovo a pungolare i suoi giocatori, specie i più giovani, ma è altrettanto pronto a riconoscere il talento, quando lo vede.

Aveva infatti parlato di Fagioli ben prima che venisse aggregato in prima squadra, dopo averlo visto in allenamento a Vinovo. E ora è pronto a scommettere su Yildiz, giovane talento che ha bruciato le tappe nelle giovanili bianconere ed è pronto a conquistarsi un posto in prima squadra. Proprio come Miretti e Fagioli nella scorsa stagione, quest’anno il contributo dei baby sarà decisivo per il cammino in campionato della Juventus. Non solo Yildiz, centrocampista offensivo classe 2005 dalla tecnica cristallina, in grado di stupire nei pochi minuti finali in campo contro l’Udinese, con un dribbling destro/sinistro che ha creato scompiglio in campo.

Ma oltre a lui Allegri sta tenendo d’occhio anche un altro 18 enne del vivaio. Dean Huijsen, anche lui classe 2005, difensore centrale olandese. Fresco di rinnovo fino al 2027, c’è chi lo ha paragonato al giovane de Ligt, ma Allegri osserva senza fretta, convinto che proprio come per Yildiz verrà anche il suo momento. Intanto debutto positivo di Weah a Udine mentre a sinistra Cambiaso si è già preso la Juve. Un assist, movimenti perfetti e tanta personalità: Allegri ha trovato l’esterno che cercava, a 23 anni l’ex Bologna (32 presenze nella scorsa stagione) ha rubato il posto a Kostic e Iling, entrambi sul mercato