Lukaku: «Domani sarò a Roma per firmare il contratto. Sono un po' nervoso»

«Domani volerò a Roma per firmare il contratto. Sono nervoso». Lo ha detto Romelu Lukaku intercettato da “Het Laatste Nieuws” in occasione del torneo “Boom” dove il figlio ha giocato la sua prima partita con l'Anderlecht.

Lukaku alla Roma, due i nodi da sciogliere: ingaggio e prestito oneroso. E Boniek: a che ora arriva?

Lukaku e la Roma, le parole del belga

C'è una reale possibilità, dunque, che l’accordo tra Roma e Chelsea sia praticamente concluso.

Nella giornata di ieri Tiago Pinto assieme al vicepresidente Ryan Friedkin sono volati a Londra per trattare sul prestito oneroso e la parte di stipendio a carico dei Blues. I giallorossi vorrebbero strappare un prestito gratuito, ma il Chelsea invece ha chiesto almeno 10 milioni per poter proseguire la trattativa. I due club stanno trovando la quadra e una parte dell’ingaggio da 12 milioni che percepisce l’attaccante potrebbe essere proprio carico dei Blues.

I colloqui sono in corso allo Stamford Bridge dove il club inglese ha i suoi uffici. Intanto nelle Capitale le forze di polizia stanno organizzando l’arrivo del belga che potrebbe avvenire nella giornata di domani in uno dei due scali romani. Sono attese oltre 5mila persone, più di quelle che hanno accolto Edin Dzeko a Fiumicino nell’estate del 2015. Servirà una macchina organizzativa all’altezza per contenere l’entusiasmo dei tifosi che in queste ore stanno inondando i social di complimenti al presidente Dan Friedkin per aver spinto sull’acceleratore per regalare a Mourinho l’attaccante che desiderava.

I dettagli dell'accordo

Dietro all’accordo con il Chelsea, infatti, ci sarebbe proprio l’imprenditore statunitense che avrebbe rapporti di lavoro e d’amicizia con il numero 1 del Chelsea Todd Boehly. Un dettaglio non di poco conto, che avrebbe agevolato gli accordi, anche perché fino a un paio di giorni fa il Chelsea ha rifiutato tutte le offerte di prestito per Romelu. In mezza giornata qualcosa è cambiato e i giallorossi ne stanno approfittando. È solo questione di ore e Lukaku sarà finalmente un giocatore della Roma.