LeBron James: «Nessuna voglia di ritirarmi, ho ancora tanto da dare»

38 anni e non sentirli. LeBron James, una delle stelle più luminose dell'Nba, non ha alcuna intenzione di lasciare il basket: «Non mi interessa quanti altri punti segnerò e cosa sarò ancora in grado di fare in campo», ha confermato in un'intervista a Espn, «la vera domanda che mi pongo è: posso ancora giocare senza fingere? Il giorno in cui non potrò più dare nulla segnerà la fine della mia carriera. Ragazzi, siete fortunati che quel giorno non sia oggi. E, sì, ho ancora molte cose da regalare».

Il cestista americano, che nell'ultima stagione ha superato Kareem Abdul-Jabbar come top scorer Nba di tutti i tempi, ha un contratto con i Los Angeles Lakers fino al 2025.

Proprio dopo l'elimazione agli scorsi playofff di Western Conference (un 4-0 senza storia contro Denver), LeBron aveva alimentato dei dubbi sul proprio futuro sul parquet, pensieri però che erano evidentemente legati alla delusione.

Al momento il campione di Akron è impegnato a seguire la crescita dei figli, specialmente quella del 18enne Bronny, che la prossima stagione giocherà in Ncaa con la squadra del college della California meridionale e che potrebbe essere pronto per il Draft NBA già nel 2024. «Sai cosa mi spinge ancora ogni anno?», ha rivelato James, «è guardare e allenare i miei figli e le loro squadre. Vedere i miei figli mi riporta al motivo per cui gioco, al puro amore per questo bellissimo sport».