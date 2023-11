Nba, Lebron James da record (a quasi 39 anni): supera il muro dei 39.000 punti segnati in carriera

Victor Wembanyama e Chet Holmgren hanno rispettivamente 19 e 21 anni. Sono la “nouvelle vague” della Nba e sono i candidati principali per vincere il titolo di "Rookye of the year". Insieme fanno quasi l’età di Lebron James che il prossimo 30 dicembre compirà 39 anni e che l’altra notta ha sfondato il muro dei 39 mila punti segnati nella sua carriera. Un record, ovviamente, dopo essere diventato lo scorso febbraio il miglior marcatore di tutti i tempi superando Kareem Abdul Jabbar. Già che c’era, nella partita vinta contro gli Utah Jazz che è valsa ai Lakers l’accesso anticipato ai quarti di finale della “Nba Cup”, il torneo intermedio stituito quest’anno, King James è diventato il settimo miglior tiratore da tre di sempre con 2293 triple segnate in una classifica saldamente comandata da Steph Curry.

“Mi hanno fatto le congratulazioni sia i miei compagni sia i coach, ma ancora non ho avuto l’opportunità di realizzare cosa significhi davvero - ha raccontato a fine partita -. Sono passati così tanti ottimi giocatori in questa lega sin dall’inizio della storia. Raggiungere un traguardo del genere per primo è figo, è un grande momento”. Un giornalista gli fa notare che è più vecchio dell’allenatore degliJazz. Lui sorride: “Davvero? Questa è davvero bella, allora sto invecchiando veramente”.

La ventunesima stagione in Nba fino adesso è fuori dall’ordinario: 25.5 punti di media, 8.3 rimbalzi (quarto miglior dato in carriera), 5.9 assist. 57% dal campo (massimo in carriera), 39.7% da tre (secondo miglior dato in carriera), 66.2% da due (massimo in carriera), 65.8% di true shooting (massimo in carriera), 81.4% al ferro (massimo in carriera). Con lui in campo, su 100 possessi, i Lakers segnano 7.2 punti in più degli avversari. Nei suoi minuti in panchina, ne subiscono 18.3 punti in più. È una differenza di 25.5 punti tra quando gioca e quando non gioca.

I giallo viola sono settimi ad Ovest, ma con un Lebron così tutto può ancora accadere.