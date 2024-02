LeBron James domina il derby di Los Angeles: segna 19 punti nell'ultimo quarto, i Lakers rimontano il -21 sui Clippers

Monumentale, ancora una volta, la prestazione di LeBron James che nella notte ha deciso di vincere da solo il derby di Los Angeles. I Lakers, sotto di 21 al terzo quarto, sono riusciti a vincere la partita di 4 punti sui Clippers (116-112) grazie ad uno straripante James che solo nel quarto periodo ha messo a referto 19 punti.

La partita: LeBron ribalta il derby di Los Angeles in 12 minuti

98-77 il parziale in favore dei Clippers al termine del terzo quarto. A Los Angeles la partita è stata a senso unico per lunghi trappi, con un ispirato Kahwi Leonard. Poi il corto circuito negli ultimi 12 minuti, scatenato dall'impeto del Re della NBA. LeBron ha iniziato a non sbagliare più una giocata, mettendo una serie di triple straordinarie e una serie di passaggi perfetti per i compagni. Basti pensare che nell'ultimo quarto è stato in grado da solo di realizzare più punti di tutti i Clippers (19 LeBron, 16 i Clippers). Ha chiuso la partita con 34 punti-8 assist-6 rimbalzi (7/12 da 3 punti).

A 39 anni Lebron continua a dominare le partite e a farlo soprattutto in the clutch, nei momenti topici e determinanti.

Ormai non fa più notizia ma vale la pena sottolineare le gesta di un signore che è a soli 40 punti dal traguardo dei quarantamila punti in NBA. Come se non fosse abbastanza già per un giocatore che ha già stabilito il record di punti realizzati in ogni epoca.