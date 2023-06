24 ore Le Mans, LeBron James ha dato il via all'edizione del centenario

La stella del basket americano LeBron James ha dato il via all'edizione del centenario della 24 Ore di Le Mans. In pole position sul Circuito Bugatti, la Ferrari N.50 è stata superata poco dopo il via dalla Toyota N.8, ora in testa su una pista parzialmente bagnata a causa degli acquazzoni che hanno preceduto la partenza. Dopo i primi giri, è entrata in pista la safety car a causa di un incidente e di una uscita di pista