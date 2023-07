Gigi Datome si ritira dal basket: «Venti anni in cui il sogno è diventato realtà»

“Andrò dritto al punto: smetto di giocare a basket. Finisco con il basket giocato”. Per un capitano che rinnova, Marco Belinelli altri due anni alla Virtus Bologna, un altro che lascia nello stesso giorno. Gigi Datome ha deciso di “appendere le scarpe al chiodo” come si dice in questi casi. E lo fa con un post su Instagram dal campo del Santa Croce Olbia da dove tutto è cominciato. “Quando avevo 14-15 anni volevo vedere se questo sogno poteva diventare la mia vita e così è stato - racconta “Gigione” nel video -. Non avrei mai potuto sognare meglio di così i miei dieci anni di serie A tra Siena, Scafati e Roma, in particolare l’ultimo anno alla Virtus che rimane uno dei più belli della mia vita. Non avrei mai potuto sognare di giocare in Nba a Detroit e a Boston, così come al Fenerbahce con le quattro Final Four di fila e l’Eurolega del 2017. Poi questi tre anni a Milano con cinque titoli vinti, tra i quali due scudetti e la mia ultima partita di gara sette di scudetto che è stato forse il massimo per chiudere la carriera”.

Un palmares ricchissimo a livello di trofei vinti nei club dove ha giocato: 3 campionati Italiani, 2 supercoppe italiane, 2 Coppa Italia, 3 campionati turchi, 3 coppe di Turchia, 1 Eurolega, 2 volte MVP della Serie A. Ma chiude con un cruccio, quello di “non aver mai portato a casa una medaglia con la Nazionale in tutti questi anni.

Questa estate, quindi, farò un’altra estate azzurra, l’ultima, grazie all'allenatore Pozzecco e al gruppo per finire la mia carriera con la maglia che indossato centinaia di volte tra juniores e prima squadra. Lasciatemi sognare una medaglia a fine carriera, sarà difficile, ma vogliamo provarci".

IL FUTURO ANCORA ALL'OLIMPIA MILANO - "La cosa più bella è che non ho nessun rimpianto, ho avuto compagni e allenatori di primissimo livello, sia dal punto di vista umano che professionale, ho vinto tanto e soprattutto mi sono divertito tantissimo - conclude Datome -. Ci sarà tempo e modo per ingraziare tante persone, oggi il mio ringraziamento va all'Olimpia Milano, non solo per i successi raggiunti ma perchè rimarrò in questa società e cercherò di aiutare la squadra in altro modo. Cominciare qui il post carriera è un privilegio che cercherò di mantenere e migliorare ogni giorno".

Gigi Datome è il "gigante del campetto", un fumetto che insegna i valori dello sport

"Era venuto per vincere in Italia da protagonista. Con cinque trofei in tre anni ha raggiunto il suo obiettivo. Ma molto più di questo, insieme a Sergio Rodriguez, Kyle Hines, Nicolò Melli, ha contribuito in modo determinante a costruire non tanto una squadra vincente ma una cultura, un modo di essere e di fare che verranno tramandati alle nuove generazioni di giocatori Olimpia - lo scrive in un comunicato il club campione d'Italia -. Anche per questo, Gigi continuerà a far parte della famiglia dell’Olimpia, mettendo a frutto l’esperienza maturata nel corso della carriera e continuando a promuoverne i valori fuori del campo così come ha fatto da giocatore".