Eurolega, Milano perde a Mosca. Contro l'Olympiacos sarà decisiva

L'Olimpia Milano resiste dieci minuti nella tana del Cska Mosca poi subisce la forza e la fisicità dei padroni di casa. Alla Megasport Arena finiscee si inrerrompe la striscia positiva di cinque successi. Decisivo il parziale di 10-1 ad inizio quarto periodo che lancia i russi avanti di 19 punti e di fatto chiude la partita. Milano prova a rientrare nel finale ma può solo ridurre il divario. Pesano sulla sconfitta idi Mosca (il totale è di 36 contro 21) e il 53 per cento da tre punti contro il 37. Hunter, 19 punti e 7 rimbalzi, e Higgins, 18 punti, i migliori per il Cska.Milano, pur avendo cinque uomini in doppia cifra, sbaglia molto e non da mai l'impressione di potersela giocare. Tra sei giorni la partita al Forum, che ha vinto in casa del Buducnost e ha agganciato l'Olimpia in classifica, sarà probabilmente decisiva per la qualificazione.MIlano, finalmente al completo, tiene testa ai più quotati avversari in avvio di partita sul 5-9, poi sul 17-21 all'ottavo. Hunter e De Colo rispondono colpo su colpo e il Cska chiude avantiil primo quarto. I russi provano a scappare: 37-29, poi 41-31 al 16esimo con le triple di Bolomboy. Milano non reagisce, massimo vantaggio sul 47-36, al riposo lungo è. Il Cska tira con l'87 per cento da tre, l'Olimpia con appena il 38.Milano prova a rientrare con Micov (54-49), ma Hackett e Clyburn riportano Mosca sul +11, 60-49 al 24esimo. Il vantaggio interno resta rassicurante: 70-57 al 27esimo. La AX è nervosa, il Cska è avantialla fine del terzo quarto. Hunter è scatenato ad inizio quarto periodo, Mosca piazza un parziale di 10-1 in tre minuti e vola sull'86-67. Pianigiani è costretto a chiamare due time out, ma la partita è virtualmente chiusa. Brooks e due triple di Nedovic riducono il distacco, 94-87 al 37esimo. Sul 96-88, Micov sbaglia i liberi del meno sei all'ultimo minuto e Clyburn la chiude dalla lunetta. FinisceNelle altre partite, si ferma il cammino del Fenerbahce, sconfitto 101-86 a Madrid, ma sempre in testa . Buona prova di, Datome appena 5 punti. Vince il Panathinaikos sul campo del Darussafaka e lo Zalgiris facile su Gran Canaria. Il Bayern Monaco, diretta avversaria di Milano per la qualificazione, perde in casa contro il Maccabi Tel Aviv che supera i tedeschi in classifica e si rilancia.