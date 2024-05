Basket 3x3. D'Alie, Spreafico, Madera e Consolini le azzurre scelte per il pre olimpico a Debrecen

ROMA - Saranno Rae Lin D’Alie, Chiara Consolini, Laura Spreafico (volto nuovo rispetto al 2021) e Sara Madera a difendere i colori dell’Italia 3×3 nel FIBA Olympic Qualifying Tournament che si giocherà a Debrecen, in Ungheria, dal 16 al 19 maggio e che assegna i posti per le Olimpiadi di Parigi 2024. Queste le scelte effettuate da coach Andrea Capobianco al termine della settimana di raduno di Roma. Restano a casa Caterina Gilli, Stefania Trimboli, Debora Carangelo e Maria Miccoli, che però torneranno in campo nel corso dell’estate nei tanti impegni che attendono la Nazionale 3×3 femminile.

Ragazze e staff sono in partenza per l’Ungheria, già questa sera il primo allenamento sul campo che ospiterà le partite. Le azzurre proveranno a bissare quanto fatto nel 2021 per tornare ai Giochi per la seconda volta consecutiva. Esordio contro i Paesi Bassi il 16 maggio alle ore 19.45, alle 21.10 torneranno in campo contro Israele e poi chiuderanno gli impegni della prima fase alle 20.45 di sabato 18 maggio contro l’Ungheria.

Tutte le partite saranno trasmesse in diretta sul canale Youtube FIBA3x3.

Da ognuno dei 4 gironi (l’Italia è stata sorteggiata nel gruppo D) si qualificano due squadre, che accedono ai Quarti di finale. Tutte le partite della fase decisiva si giocano domenica 19 maggio. Dal preolimpico di Debrecen saranno tre le Nazionali che otterranno un pass per i Giochi Olimpici di Parigi 2024, dopo che Azerbaigian e Australia hanno ottenuto la qualificazione nei precedenti due tornei pre-olimpici (qui tutte informazioni nel comunicato della FIp).