Play off Nba, i Nuggets sconfitti da Minnesota. Fuori anche i Knicks. Dove vedere in tv le finali di conference

I campioni in carica abdicano. Denver perde in casa gara sette contro i sempre più sorprendenti Timberwolwes e salutano anzi tempo i play off Nba. Anche gli Indiana Pacers passano a New York e vincono la serie 4-3. Ora via alle finali di Conference nella notte tra martedì e mercoledì. Si comincia con gara 1 a Est tra i Boston Celtics (a questo punto super favoriti per vincere il titolo) e gli stessi Pacers, il giorno dopo gara 1 tra Dallas Mavericks e Minnesota. Tutte le partite da questo momento andranno in diretta su Sky Sport e saranno con il commento live in italiano. L’eliminazione di Denver conferma che per sesto anno consecutivo ci sarà una squadra nuova campione Nba.

Sotto di 15 punti all’intervallo e poi anche di 20 ad inizio terzo periodo, Minnesota confeziona la più grande rimonta nella storia delle gare 7 dei play off statunitensi chiudendo cin una parziale di 60-32 nel secondo tempo e vincendo 98-90. Vittoria di squadra: Edwards 16 punti, di cui 12 nella ripresa, Towns e Mc Daniels 23 punti a testa, Gobert 13 punti. Per i Nuggets, Jokic fa il suo, 34 punti e 19 rimbalzi, ma è impreciso, appena 13/28 dal campo ed è costretto a tirare molto da tre punti. Murray con la tripla del +20 è a quota 29 ma da quel momento segnerà soltanto 6 punti con 3/9 dal campo a testimonianza di quanto i Nuggets siano completamente evaporati nell’ultimo quarto e mezzo.

Sorpresa anche ad Est, dove gli Indiana Pacers sbancano il Madison Square Garden di New York 109-130 e vincono la serie anche loro 4-3 in trasferta. Haliburton suona la carica come sempre: 26 punti, sei assist e 6/12 da tre. Ma è tutto l’attacco dei Pacers a giocare una super partita: Mc Connell 12 con sette assist, Nembhard 20 punti con 8/10 dal campo, Nesmith 19 punti. New York, favorita per arrivare almeno in finale a Est, arriva alla partita decisiva con tantissimi giocatori infortunati o recuperati all’ultimo minuto. Manca Randle, Anonuby gioca appena cinque minuti poi deve arrendersi, Josh Hart è palesemente limitato. Il peso dell’attacco dei Knicks è tutto sulle spalle di un ottimo Di Vincenzo, 39 punti e 9/15 da tre.

Un giocatore che potrebbe tornare utile anche alla nazionale italiana nel pre olimpico se si decidesse di accelerare la pratica per il suo passaporto. Anche la stella Brunson non è al meglio e nel tentativo di rimonta finale di New York si fa male alla mano ed esce anche lui. I Knicks ci riproveranno, intanto incassano un'altra delusione. Boston ringrazia e guarda già alle "Finals", sempre se batterà Indiana.