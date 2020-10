Pagelle Roma

PAU LOPEZ 7

Gestisce bene qualche pericolo. Salva la porta almeno in un paio di occasioni pericolose.

FAZIO 6

Più regista che difensore. Se la cava dignitosamente.

SMALLING 6,5

La seconda vita in giallorosso stava per cominciare con una rete dopo pochi secondi dal calcio d’inizio. Invece niente: fuorigioco. Lo aspettiamo in test - difensivi - più impegnativi rispetto a quello di ieri. Quel poco che deve fare lo fa, anche bene, però. Ben ritrovato.

KUMBULLA 6,5

Fonseca non lo risparmia, e gioca ancora. La fiducia è ripagata, bravo pure in fase di impostazione. Si conferma affidabile, serio.

BRUNO PERES 5,5

Qualche palla buona in mezzo la riesce a mettere. Vive per la fase offensiva, che conosce bene. Ogni tanto si fa superare, senza riuscire a inventarsi difendente. Cambia fascia nella ripresa, stesso trend. Senza mai trovare lo spazio giusto.

VILLAR 6,5

Dinamico e senza freno a mano tirato. In crescita, anche caratterialmente. Elegante, tecnico, prende iniziativa: due tiri pericolosi verso la porta. E uno splendido assist per Mkhitaryan.

CRISTANTE 6

La solita prestazione di sostanza e discreta qualità. Capitano, ora ci ha preso gusto.

SPINAZZOLA 5,5

Rischia di fare gol con un cross, che in questa partita diventa poi il suo punto debole: li sbaglia praticamente tutti. Non eccezionale quando deve difendere. Gioca un tempo.

CARLES PEREZ 5

Meno rapido e sgusciante del solito. Impalpabile. Esce malconcio.

MKHITARYAN 6

Corre molto e non solo tra le linee, abile anche negli inserimenti, su uno di questi - ben servito da Villar - va al tiro e colpisce la traversa. Forse la migliore azione della Roma.

BORJA MAYORAL 5

Più reattivo rispetto a Berna, resta una prestazione senza squilli.

KARSDORP 6

In area (sua) è fragile, più intraprendente quando deve cavalcare verso la porta avversaria.

PEDRO 6

Porta vivacità e iniziative.

JESUS 6

Sta sul pezzo.

DZEKO 6

Prova subito a dare una scossa. Stavolta non incide.

PELLEGRINI 6

Un bel tiro in porta, il portiere gli nega la festa per la vittoria.

FONSECA 5,5

Come nella sfida di Berna, prova a sistemare il risultato mettendo dentro l’artiglieria pesante. Stavolta non ci riesce. Il punto pesa e non è certo da buttare via, ma ci si aspettava di più. Specie contro una squadra non eccezionale.s

