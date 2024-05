NBA playoff, finali di Conference: Boston-Indiana e Minnesota-Dallas, orario e dove vederle in tv e streaming

Inizia la fase calda dei playoff NBA con le finali di Conference pronte ad andare in scena. A sorpresa ha chiuso la propria stagione la franchigia campione in carica, i Denver Nuggets che hanno perso in gara 7 contro Minnesota. i Timberwolves sono una delle grandi rivelazioni ad ovest e nella finale di Conference affronteranno i Dallas Mavericks di Luka Doncic e Kyrie Irving, le stelle più luminose di questa fase finale di playoff.

A est invece si confermano candidati alla vittoria finali i Boston Celtics che hanno eliminato senza particolari problemi i Cleveland Cavaliers 4-1. La franchigia guidata da Jason Tatum sfiderà nella finale di Conference un'altra grande rivelazione della stagione Nba, gli Indiana Pacers che nell'ultimo turno hanno vinto in gara 7 contro i New York Knicks. Lo hanno fatto fuori casa, in un Madison Square Garden sold out che però non è bastato a trascinare la squadra di Manhattan, complici anche i numerosi infortuni, su tutti quello finale di Jalen Brunson. Una squadra imprevedibile, senza stelle di prima fascia ma con un quintetto talentuoso ed energico in grado di mettere in difficoltà anche una franchigia come i Celtics.