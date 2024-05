Terremoto Pozzuoli, il sindaco: «Con il bradisismo dobbiamo convivere»

(LaPresse) “C’è stata una sinergia totale tra tutti gli enti. Sono stati chiamato da tutti, dal ministro Musumeci. Ieri è stato qui il governatore De Luca. La preoccupazione più grossa per me è la gestione della popolazione, ma questa è una cosa che io ho sempre detto. Però la comunità che io rappresento deve sapere che le Istituzioni ci sono, stanno facendo tutto il possibile per occuparsi del bradisismo. Anche perché ci piaccio o no, dobbiamo convivere con il bradisismo”. Queste le parole del sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni, nel corso di una conferenza stampa all’indomani dell’evento sismico che ha coinvolto i Campi Flegrei.