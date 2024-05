Michelle Hunziker, la cresima della figlia: il look (criticato) di Aurora Ramazzotti e nessuna foto con l'ex Tomaso Trussardi

Abbandonato il bancone di Striscia la Notizia e in attesa di partire lunedì prossimo con "Io canto family", Michelle Hunziker dedica la domenica alla sua famiglia per festeggiare un giorno davvero speciale. La figlia Sole, infatti, ha ricevuto il sacramento della Cresima e la conduttrice ha fatto un'eccezione alla sua nota riservatezza condividendo questa giornata con i suoi follower attraverso alcune storie su Instagram, dove appare anche Aurora Ramazzotti con il piccolo Cesare.

Le foto della cresima e i look

Michelle Hunziker indossava un completo impeccabile perfetto per l'occasione e sicuramente facile da replicare.

Un tailleur rosa cipria con pantaloni a sigaretta, blazer e una semplice maglietta bianca che sicuramente abbiamo tutte nell'armadio, mentre i capelli hanno una piega un po' più spettinata rispetto a come siamo abituati a vederla in tv.

La sua piccola Sole, di 10 anni, ha ricevuto il sacramento della Cresima, accanto alla sua madrina, Benedetta Baracchi. Ad assistere alla cerimonia c'erano anche Aurora Ramazzotti con il piccolo Cesare e la sorellina Celeste, anche lei con un abito rosa, matchy - matchy come la mamma.

La cresimanda, Sole, era bellissima nel suo vestito bianco, con i capelli biondi sciolti e un cerchietto di perle tra i capelli. La conduttrice svizzera ha condiviso alcuni scatti della bellissima giornata, con le sue figlie e l'amatissimo nipotino Cesare che, per l'occasione ha indossato una camicia bianca e un maglioncino blu.

Grande assente della giornata è stato Goffredo Cerza che, stando alle sue storie Instagram, si trova in viaggio di lavoro, mentre il papà di Sole e Celeste, Tomaso Trussardi, ha preferito non condividere nulla in merito alla grande giornata della figlia maggiore, lasciando il sospetto sulla sua presenza in chiesa.

Le critiche per il look di Aurora

Aurora Ramazzotti è stata criticata per l'outfit indossato alla cresima. Su Instagram, l'influencer ha risposto a tono alla domanda di una fan sul tema. Ecco lo scambio. «Perché eri vestita di nero alla cresima di tua sorella? Stonavi con quel colore, hai il fisico per tutto», ha chiesto la fan. Domanda alla quale Aurora ha replicato scrivendo: «Ma come fate a sapere com'ero vestita? Non ho manco una foto e non ho pubblicato niente. E comunque il mio armadio è composto per il 95% da indumenti neri... Arrestatemi avanti!», è stata la replica di Aurora. L'outfit si intravede in una foto pubblicata da Hunziker, in cui Aurora, immortalata con le sorelle Sole e Celeste e con il figlio Cesare, indossa una giacca di pelle e - sembrerebbe - un vestito nero.