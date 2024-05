Play off basket, quarti di finale: Brescia è la prima semifinalista, Milano passa a Trento in gara 3

Brescia è la prima semifinalista dei play off scudetto in Serie A. Passa con decisione a Pistoia e chiude la serie 3-0. Attende la vincente tra Trento e Milano con l'Olimpia che stasera ha vinto in gara 3 riportando la serie a proprio vantaggio 2-1. Bologna e Reggio Emilia restano avanti 2-1. Intanto, la Reyer Venezia sfrutta in pieno il fattore campo e davanti a 3500 spettatori batte Schio 85-64 e va 2-0 in finale scudetto femminile contro Schio. Matilde Villa, classe 2004, trascina la Reyer sia in gara 1 che in gara 2. Ora la serie si sposta a Schio che è con le spalle al muro.

Le partite

Contro il frastuono e la baraonda (che è anche il nome del principale gruppo dei tifosi della curva pistoiese) del Pala Carrara, la Germani Brescia domina dal primo all'ultimo minuto (13-31, 30-59 al riposo lungo), vince 77-98 e chiude la serie 3-0 tirando 12/20 da tre. Della Valle in formato deluxe con 28 punti, Burnell 15, Bilan 12 con 12 rimbalzi.

Per Pistoia Basket 2000 Moore e Varnado 18 punti a testa. E tantissimi applausi dal Pala Carrara che saluta una stagione fantastica: Pistoia ha raggiunto la Coppa Italia e i play off da neo promossa.

A Trento, Milano fa la voce grossa, subisce all’inizio per diversi minuti l’Aquila Trento, avanti fino al 38-30, poi piazza un parziale da 0-10 per il 38-40 del riposo lungo. E l’avvio dell’allungo, 51-58, poi 58-68 33esimo. La Dolomiti Energia non ne ha più, Milano vince 68-83 e conduce 2-1 nella serie. Napier 20 punti con 5/7 da tre, Mirotic 13, Melli e Hines 10 punti a testa. Per i padroni di casa Hubb e Mooney 12 punti a testa. Gara 4 tra due giorni ancora a Trento, ma ora l’Olimpia ha la possibilità di chiudere e raggiungere Brescia in semifinale.

Ieri la Una Hotels Reggio Emilia ha vinto 78-66 gara 3 e si è portata sulla 2-1 nella seriecontro la Reyer Venezia. Smith 18 punti, Chillo 16 con 6 rimbalzi, Black 10 punti. Veneziarientra dal -22 al -5 ma non completa la rimonta. Tucker 16 punti, Spissu 13. Vince anche la Bertram Tortona 91-81 e si va a gara 4 anche in questa serie. Baldasso 17 punti. Tortona 15/35 da tre, Virtus Segafredo Bologna 6/26, ma avanti 2-1 nella serie.