Basket, quarti di finale play off: anche Milano in semifinale, Bologna e Venezia a gara 5. Dove vederle in tv

Milano raggiunge Brescia in semifinale nella parte bassa del tabellone play off scudetto. L’Olimpia impiega dodici minuti per prendere le misure a Trento in gara 4, poi allunga e alla fine dilaga grazie alla sua profondità e alla differenza di talento. Contro la Germani sarà una serie di ben altro spessore, si comincia venerdì 24 maggio. Nella parte alta, invece, sia Bologna che Venezia vanno a gara 5, avendo rispettivamente perso a Tortona e vinto a Reggio Emilia. Si decide la semifinale tra domani e do domani

A Debrecen sfuma intanto il sogno olimpico delle ragazze del 3x3. Le azzurre, dopo aver perso all’esordio contro i Paesi, poi aver vinto contro Israele e Ungheria, sono sconfitte nettamente dal Canada 21-8 e non riescono a bissare la qualificazione ottenuta a Tokyo 2021.

Sono state le gemelle Plouffe a fare la differenza, ottime anche le percentuali di Crozon. Le azzurre sono sempre state costrette a rincorrere ma non sono mai riuscite a ricucire lo strappo iniziale. Laura Spreafico la miglior marcatrice a quota 4.

Play off basket, quarti di finale: Brescia è la prima semifinalista, Milano passa a Trento in gara 3

Dolomiti Energia Trentino - EA7 Olimpia Milano 69-87 (serie 1-3)

Milano fatica poco più di dieci minuti, 22-21 il primo quarto, per prendere le misure a Trento, sorpassare sul 31-36 e chiudere 32-38 al riposo lungo, L'allungo nel terzo periodo: decisivo il break dal 39-47 al 39-68 che chiude di fatto la partita. L’Aquila rientra fino al 64-80 segnando qualche tripla (alla fine appena 7/29) con Alviti, 15 punti per lui, ma l’EA7 tiene con le seconde linee (Caruso 4 punti, Bortolani 2) e chiude la partita 69-87, tirando 8/22 da tre e avendo 14 punti da Napier e 13 con 10 rimbalzi dal capitano Melli. Lunghi applausi del publbico trentino per la propria squadra, comunque protagonsita di una bella stagione tra campionato, Coppa Italia raggiunta e Eurocup.

Bertram Tortona - Segafredo Virtus Bologna 82-75 (serie 2-2)

Leoni piemontesi indomabili. Derthona Basket batte la Virtus Segafredo Bologna 82-75 e si va a gara 5 alla Segafredo Arena. Bologna trova 21 punti da Abass ma subisce dal primo all'ultimo minuto (43-37 al riposo lungo). Per Tortona, Candi 15 punti, Baldasso 12, Weems 10. La gara 5 della serie si giocherà martedì 21 maggio per evitare la concomitanza con la partita di calcio tra Bologna Juventus in programma lunedì sera allo stadio Dall’Ara. Palla a due alle ore 20.45 con diretta tv su DAZN ed Eurosport 2.

Una Hotels Reggio Emilia - Umana Reyer Venezia 92-95 (serie 2-2)

Anche i leoni veneziani portano la serie a gara 5. La Reyer Venezia, senza Kabengele, comanda dall'inizio alla fine (+14 anche diverse volte), la Pallacanestro Reggiana prova più volte a rientrare ma Venezia ne ha di più e vince 92-95, rischiando nel finale. Sei in doppia cifra per Reggio (Faye 20 punti con 7/8 da due, Vitali e Galloway 15 punti a testa). Venezia segna 16 triple su 30 tentativi, record societario di triple segnate in tutte le partecipazioni ai play off. Tucker 24 punti con 11 rimbalzi, Wiltjier 17 punti con 5/9 da tre. La partita decisiva della serie si giocherà al Taliercio domani 20 maggio alle 20.45 con diretta televisiva su DAZN e in chiaro su DMAX, canale 52 del digitale terrestre.