Brindisi sempre più Happy. Vince a Milano e vola in testa alla classifica.

Nella prima giornata di campionato senza la Virtus Roma, esclusa in settimana, l’impresa è firmata dalla Happy Casa Brindisi che vince al Forum, aggancia l’Olimpia a quota 18 ma in virtù del successo di stasera è prima in classifica. Partita monumentale della squadra allenata da coach Vitucci che indirizzano la partita con Harrison e Willis e trovano la vittoria consecutiva numero nove (sarebbero dieci se non fossero stati tolti i due punti contro Roma). Sassari vince una partita difficile contro Treviso, la Virtus Bologna passa a Trieste che non giocava una partita da quasi 40 giorni.

AX MILANO - HAPPY CASA BRINDISI 82-88

La prima contro la seconda in classifica. Coach Vitucci aveva chiesto ai suoi giocatori nel prepartita di giocarsela senza paura contro l’orso grizzly, ovvero la corazzata Olimpia. Il primo tempo rispetta le attese. Dopo il 9-8 Milano, Brindisi trova il vantaggio 14-19 con le triple di Bell, Harrison e Zanelli. Al decimo è 18-21. Milano si sveglia. Leday e Datome siglano il 32-23 al 15esimo. Gli ospiti non mollano. Perkins e Harrison, entrambi in doppia cifra danno il 36-34. Al riposo lungo è 40-36. Al rientro in campo, l’Olimpia prova a scappare ancora, 48-39 al 24esimo. Sul 53-46, Brindisi piazza un parziale da 0-10 e sorpassa 53-56 al 28esimo. Al terzo riposo è 57-63 (parziale 19-27). Zanelli stoppa, Gaspardo e Bell segnano da tre, Brindisi avanti 59-69 al 33esimo. Milano non brilla, Brindisi resta avanti 72-79 al 37esimo. Qualche errore ospite e la AX si ritrova quasi senza accorgersene sul meno uno, 80-81 a 90 secondi dalla fine. Willis (16 punti) piazza la tripla dell’82-86, Harrison (20 punti e 8 rimbalzi) sigilla la vittoria con i liberi dell’82-88. La "Stella del Sud" è prima in classifica

BANCO SARDEGNA SASSARI - DE LONGHI TREVISO 97-93

Treviso ha voglia di proseguire a risalire in classifica e gioca un primo periodo di grande intensità chiuso 22-29. Bilan e Burnell guidano la rimonta nel secondo quarto chiuso 19-9 (40-38 al riposo lungo) e nel terzo 33-25 per il 73-63. Sassari ha già cinque giocatori in doppia cifra. Carroll schiaccia l’81-74 al 34esimo. Sassari non segna più, Akele trova il meno due, 81-79, al 37esimo. Stefano Gentile (9 punti) e Burnell (20 punti e 10 rimbalzi) ridanno fiato a Sassari, 89-84. Finisce 97-93. Per Sassari anche i 17 di Bilan e Bendzius. Treviso è Logan, 25 punti, Russell 20, e Akele con 17 e sei rimbalzi.

GERMANI BRESCIA - UMANA VENEZIA 71-69

Brescia rigenerata contro una Venezia ancora Watt e Cerella. La “cura” Buscaglia continua a fare il suo effetto e dopo aver battuto la Fortitudo all’esordio fa il bis. Primo quarto da 23-12, Venezia con calma rientra, 30-23 al 17esimo, poi 38-35 al riposo lungo. Crawford regala il 47-35, Chery il 51-42 al 25esimo. Il terzo riposo vede sempre avanti la Leonessa sul 59-47. Padroni di casa sempre avanti nell’ultimo periodo fino al 69-60, ma Venezia, sospinta da Daye, rientra sul 69-67. Segnano Vitali e ancora Daye per il 71-69. L’ultimo tiro per Venezia si spegne sul ferro, vince Brescia e Buscaglia fa 2/2 dal suo arrivo.

ALLIANZ TRIESTE - SEGAFREDO Bologna 60-77

Trieste torna in campo dopo 49 giorni di inattività a causa del focolaio Covid e si vede che la squadra è senza ritmo. La Virtus, che vuole dimenticare una settimana piuttosto tribolata per la vicenda Djordjevic, è avanti 7-20 al decimo. Trieste è in evidente difficoltà, Bologna vola sul 15-33 al 16esimo. Al riposo lungo è 25-43. Trieste prova a limitate i danni e al terzo riposo è 42-59. I padroni di casa reggono fino al 53-65, poi la Virtus piazza un parziale conclusivo da 7-12 sospinta da Gamble (18 punti e 11 rimbalzi) e vince 60-77.

OPENJOBMATIS VARESE - UNA HOTELS REGGIO EMILIA 76-89

In palio punti importanti per tenere lontano l’ultimo posto in classifica e dare un’occhiata alla Coppa Italia. Reggio Emilia parte meglio, 12-14 al decimo. La partita prende ritmo, Scola e Jakovics danno una scossa a Varese che chiude avanti 35-33 al 20esimo. Padroni di casa con le polveri bagnate in attacco, soprattutto da tre punti, e Reggio ne approfitta: 41-47 al 26esimo. Varese non segna più, Taylor e Candi fanno volare gli ospiti sul 43-57 (terzo parziale da 8-24). Reggio scappa via, 55-73 al 35esimo, e Varese affonda, complice anche l’8/32 da tre punti (Reggio 9/18). La coppia Taylor-Candi, 28 punti il primo e 15 il secondo, insieme a Elegar, 10 punti e 13 rimbalzi, guidano al successo finale per 76-89. Scola e Strautins con 21 punti a testa e Jakovics (15) non bastano a Varese. Douglas appena sei punti. Troppo poco.

DOLOMITI ENERGIA TRENTO - ACQUA SAN BERNARDO CANTU' 74-73

L’Aquila prosegue la sua rincorsa ai piani alti della classifica, anche se Cantù è squadra che non molla mai, prende più rimbalzi, 42 contro 28, e produce due doppie doppie con Kennedy, 10 punti e 13 rimbalzi, e Pecchia 12+12. Sanders (17 punti), Browne, 14 punti e sette assist, ma soprattutto Williams, 25 punti con 10/15 da due (suo il camestro della vittoria) costruiscono il successo dei padroni di casa. Ne viene fuori una bella partita condotta 23-18 dai padroni di casa al decimo, poi Cantù torna sotto, 42-40 al riposo lungo. Il rientro in campo degli ospiti è di quelli che lasciano il segno: parziale da 4-14 e vantaggio 46-54 al 25esimo. Cantù avanti ancora 53-57, ma Trento sorpassa 62-57 al 33esimo. Si segna pochissimo, Woodard mette la tripla del 65-69 al 36esimo. Cantù entra nell’ultimo minuto in vantaggio di un punto, 72-73, Ma Johnson (17 punti) e Leunen non chiudono la partita. Williams schiaccia il 74-73 grazie al settimo assist di Browne. Dopo il time out, Johnson sbaglia da tre e vince Trento.

