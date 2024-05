Roma, Dybala ok con il Genoa, in forse El Shaarawy: tutte le ultime in vista di domenica

Paulo Dybala c’è e sta bene. Dopo i forfait contro Bayer Leverkusen e Atalanta, l’argentino questa mattina si è allenato regolarmente. Il fastidio all’adduttore sinistro è sparito e sará in campo col Genoa domenica sera per inseguire il sogno Champions. Dubbi, invece, su El Shaarawy e Karsdorp che si sono allenati a parte. Il resto dei titolari sta bene, a partire dai difensori che saranno Ndicka e Mancini, anche se Smalling sta sperando nel posto dopo la brutta prestazione dell’ivoriano con i bergamaschi. Sulla fascia destra è in vantaggio Kristensen, sulla sinistra Angelino (Spinazzola è infortunato). A centrocampo Cristante, Paredes e Pellegrini (il capitano domenica raggiungerà le 250 partite in Serie A), mentre in attacco ci sono Lukaku e la Joya. Se il El Shaarawy non dovesse farcela spazio ad uno tra Baldanzi e Azmoun.

